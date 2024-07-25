Что ещё посмотреть – экскурсии в Кёльне

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Кёльне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У моста Гогенцоллернов со стороны Собора
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
650 за всё до 4 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
от 160 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Путешествие вдоль великой реки Рейн
    Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.) Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию
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    у Татьяны. Поездка получилась замечательная, Татьяна-интересный и много знающий рассказчик. За один день увидели массу впечатляющих локаций-замки, маленькие городки на Рейне, виноградники и попробовали прекрасное рейнское вино, которым Татьяна нас угостила на смотровой площадке с видом сразу на три замка. Всем рекомендую эту экскурсию, получите массу позитивных эмоций. P.S. Поездка-не утомительная, т. к. много остановок.

    Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.)
  • А
    АННА
    22 июля 2024
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Мария сотворила для нас 3D кино, связанное с Кельном: истории, такие живые и запоминающиеся (люди - скучающие, алчные до власти,
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    свободолюбивые, принимали те или иные исторически-значимые решения, а мы наблюдали и раскручивали причины и взаимосвязи этих событий) смешались со вкусами и запахами города (происхождение слова «одеколон» теперь мне известно;-). При этом мы хохотали от души, поскольку Мария остроумно подмечала особенности повседневной жизни и праздничных событий города. У нас еще и «домашка» случилась: советы по поводу музеев, магазинов и кафе, т к трех часов нам было мало - время промелькнуло молниеносно. С удовольствием встретимся еще раз на виноградниках, благодарим от души!

  • С
    Сорокина
    18 июля 2024
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Добрый день! Провели с Марией экскурсию по Кельну. Сказать, что нам просто понравилась, не сказать ничего, мы были в диком
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    восторге. Наш ребенок отказывался уходить с экскурсии, пытался задержаться в городе, ну хотя бы в Кельнском соборе. Действительно очень лаконичная, глубокая по содержанию и легкая для восприятия 3х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Мария легко подстроилась под наши пожелания по экскурсии,так как с нами был ребенок 10 лет и стояла жара. Исторические факты, легенды, прекрасная подача материала запомнятся нам на годы! Благодарю Марию за яркую экскурсию и энергетику! P.s. Мы сразу же взяли еще экскурсию с Марией на следующий день!

  • Н
    Наталья
    7 июля 2024
    Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
    Добрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидом Марией Бадер. Экскурсия прошла
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    интересно и увлекательно, 3 часа пролетели незаметно! Рассказ Марии был последователен, с привлечением наглядного материала, фото, гравюр помимо посещения скульптур, памятников, церквей и музеев. Узнали много легенд и историй, которые стали основой нынешних притч и поговорок! Всего не перескажешь, лучше сходить на экскурсию с Марией И услышать и увидеть все самим! Очень рекомендую и желаю таких же восторженных и познавательных впечатлений от истории этого замечательного немецкого города!

    Добрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидомДобрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидомДобрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидомДобрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидомДобрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидомДобрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидом

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кёльне
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  1. Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
  2. Путешествие вдоль великой реки Рейн
  3. Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Какие места ещё посмотреть в Кёльне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Кёльнский собор
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в августе 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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