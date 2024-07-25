3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У моста Гогенцоллернов со стороны Собора
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
от €160 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июля 2024Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.) Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию
- ААННА22 июля 2024Мария сотворила для нас 3D кино, связанное с Кельном: истории, такие живые и запоминающиеся (люди - скучающие, алчные до власти,
- ССорокина18 июля 2024Добрый день! Провели с Марией экскурсию по Кельну. Сказать, что нам просто понравилась, не сказать ничего, мы были в диком
- ННаталья7 июля 2024Добрый день, уважаемые путешественники! Были в Кельне впервые и решили взять индивидуальную экскурсию с замечательным гидом Марией Бадер. Экскурсия прошла
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кёльне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кёльне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в августе 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Кёльне (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 6 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь