Е Елена Кёльн и его женщины Очень интересная экскурсия! Татьяна - мастер, благодарим! Кельн великолепен! Очень рады, что приехали и сделали правильный выбор гида!

Ю Юлия Кёльн - первое свидание Большое спасибо Светлане за обзорную экскурсию, которую она проводила моей маме. Мама первый раз в Германии, без языка. Светлана так все замечательно рассказала и показала, что вечером мама меня отвела в незнакомом городе съесть шикарное домашнее мороженое в специальное кафе)

О Оксана Кёльн - первое свидание читать дальше наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в

Г Галя Кёльн - первое свидание Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!

M Marina Кёльн и его женщины читать дальше сокрыто много интересностей. Несколько часов открытий и любования городом под рассказ Татьяны. Это было очень приятно, познавательно и грамотно организованно со стороны экскурсовода. Большая благодарность от нашей семейной группы! При возможности, желаем еще и еще раз обратиться. Мы узнали что Татьяна проводит еще экскурсии по другим городам и с удовольствием готовы вновь стать ее слушателями. Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне

К Катерина Кёльн и его женщины Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!

Л Лидия Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна Родители были в восторге от Сергия!

А Александра Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна читать дальше не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем. Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы