2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну - История и достопримечательности
Индивидуальная экскурсия по Кёльну. Прогулка по старинным улицам, посещение Кёльнского собора, Пивоварни Фрю и других знаковых мест города
Начало: Кельнский Собор (Dom)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
€120 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Узнайте о женщинах, изменивших историю Кёльна, на увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру города
Начало: Кёльнский собор
Расписание: по вторникам и четвергам
Завтра в 15:00
8 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна - индивидуальная экскурсия
Пешеходный тур по пивным и пивоварням Кёльна. Дегустация кёльша, исторические факты и легенды. Погружение в культуру и традиции города
Начало: Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €180 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кёльна и окрестностей
Погрузитесь в атмосферу романтики, исследуя величественные замки и живописные виноградники вдоль Рейна. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Золото Мозели»: виноградники, замки и исторические городки
Путешествие вдоль Мозели - один из красивейших маршрутов Германии. Виноградники, замки и живописные городки ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей24 декабря 2023Экскурсия была интересная. Мы узнали много нового об истории Кельна, его культуре, традициях. Все очень понравилось. Спасибо Татьяне👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Популярные экскурсии»
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