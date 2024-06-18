3 часа
Индивидуальная
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €54 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 июня 2024Большое спасибо Светлане за обзорную экскурсию, которую она проводила моей маме. Мама первый раз в Германии, без языка. Светлана так все замечательно рассказала и показала, что вечером мама меня отвела в незнакомом городе съесть шикарное домашнее мороженое в специальное кафе)
- ООксана30 мая 2024Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
- ГГаля21 мая 2024Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
- ЗЗинаида4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
- LLarisa11 декабря 2023Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
- ДДиана20 ноября 2023Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
- ЛЛидия24 августа 2023Родители были в восторге от Сергия!
- ААлександра25 июня 2023Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы
- ИИрина8 декабря 2019Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.
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