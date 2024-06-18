Ю Юлия Кёльн - первое свидание Большое спасибо Светлане за обзорную экскурсию, которую она проводила моей маме. Мама первый раз в Германии, без языка. Светлана так все замечательно рассказала и показала, что вечером мама меня отвела в незнакомом городе съесть шикарное домашнее мороженое в специальное кафе)

О Оксана Кёльн - первое свидание читать дальше наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в

Г Галя Кёльн - первое свидание Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!

З Зинаида Средневековый Кёльн читать дальше отвечает с большим знанием дела,очень рада, что я встретилась с таким замечательным экскурсоводом, с удовольствием рекомендую его всем,куто хочет посмотреть Кельн. Зинаида Рахмистровская. Доротмунд Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы

L Larisa Средневековый Кёльн Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.

Д Диана Средневековый Кёльн Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!

Л Лидия Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна Родители были в восторге от Сергия!

А Александра Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна читать дальше не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем. Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы