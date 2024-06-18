Все – экскурсии в Кёльне

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кёльне на русском языке, цены от €54. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Средневековый Кёльн
Пешая
72 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 54 за человека
Кёльн - первое свидание
Пешая
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
120 за всё до 7 чел.
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Пешая
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 54 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Кёльн - первое свидание
    Большое спасибо Светлане за обзорную экскурсию, которую она проводила моей маме. Мама первый раз в Германии, без языка. Светлана так все замечательно рассказала и показала, что вечером мама меня отвела в незнакомом городе съесть шикарное домашнее мороженое в специальное кафе)
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
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    наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях

    Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о
  • Г
    Галя
    21 мая 2024
    Кёльн - первое свидание
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
    Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим
  • З
    Зинаида
    4 февраля 2024
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
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    отвечает с большим знанием дела,очень рада, что я встретилась с таким замечательным экскурсоводом, с удовольствием рекомендую его всем,куто хочет посмотреть Кельн. Зинаида Рахмистровская. Доротмунд

  • L
    Larisa
    11 декабря 2023
    Средневековый Кёльн
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
    Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать
  • Д
    Диана
    20 ноября 2023
    Средневековый Кёльн
    Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
  • Л
    Лидия
    24 августа 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Родители были в восторге от Сергия!
  • А
    Александра
    25 июня 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы
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    не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем.

  • И
    Ирина
    8 декабря 2019
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в августе 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 120. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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