  1. Германия
  2. Кёльн
  3. Экскурсии

Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна

3.7
3 отзыва
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Кёльна
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €33 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна

Что вы увидите

  • плато Эйзель, Атомиум, Китайский павильон, Японская башня, Королевский дворец Лакен, церковь Лакенской Богоматери, Колонна Конгресса, Королевский дворец, Дворец Юстиции
  • кафедральный собор Святого Михаила, самая красивая площадь Европы Гран-Пляс, символ Брюсселя - Манекен Пис
  • парк Мини-Европа
Брюссель — столица ⭐️ королевства Бельгии, столица Европейского Союза, старинный город 🏙️ и современный мегаполис, в котором проживает более 1 млн. человек. Как удалось Брюсселю, некогда маленькому поселению в болотистой долине реки Зенне, вырасти в столицу исторических Нидерландов, затем Бельгийского государства и, наконец, Европы? И как при этом превратиться в один из красивейших городов континента? Увидеть эту жемчужину и получить ответы на эти и другие вопросы вам помогут наши профессиональные гиды. В этом городе старина и современность слились в единое целое. Гран Пляс (15в. ) и Атомиум (20в. ); королевские дворцы и ультрасовременные резиденции Евросоюза; первый пассаж Европы и широкие бульвары европейской столицы, а также многое, многое другое.
Гран Пляс — центральная площадь Брюсселя и первое, что обычно туристы посещают в городе. Небольшая, но изящная площадь средневекового города прошла сквозь столетия, пережив разрушения и возродившись, чтобы стать воплощением истории 📖 Брюсселя, занесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ратуша HoteldeVille на этой площади и в этом здании работает с 15 в.
Как и Эйфелева башня в Париже, в Брюсселе осталось напоминание о Всемирной выставке — величественный Атомиум. Всемирная выставка 1958 г. оставила после себя гигантское сооружениев форме кристаллической решётки железа, увеличенной в 165 млрд. раз. А у подножья этого гиганта-кристалла расположилась вся Европа — парк 🌳 «Мини — Европа».
Парк «Мини — Европа» — это тематический парк, в котором представлены уменьшенные копии самых знаменитых архитектурных памятников, зданий, достопримечательностей 🏛️ и пейзажей стран Европейского Союза. Все представленные миниатюры в 25 раз меньше своих оригиналов. Среди наиболее знаменитых экспонатов стоит выделить Эйфелеву башню, Пизанскую «падающую»башню, гору Везувий и, конечно же, Гран Пляс!
А как без Триумфальной арки? Хоть город и получил её не в античные времена, а только в начале 20в., но зато какую! Самую крупную в Европе! И строил её парижский архитектор по личному приглашению короля.
Недалеко от Гран Пляс расположен на углу улиц знаменитый фонтан ⛲, украшенный фигуркой писающего мальчика или „MannekenPis“ — как называют своего любимца местные жители.

Программа:

  • Выезд утром, время отправления зависит от города выезда и сообщается дополнительно.
  • Прибытие в Брюссель ориентировочно в 12:00 — 12:30 часов.
  • Начало обзорной экскурсии: плато Эйзель, Атомиум, Китайский павильон, Японская башня, Королевский дворец Лакен, церковь ⛪ Лакенской Богоматери, Колонна Конгресса, Королевский дворец, Дворец Юстиции,...
Посещение парка Мини-Европа
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу: кафедральный собор Святого Михаила, самая красивая площадь Европы Гран-Пляс, символ Брюсселя — Манекен Пис,...
Свободное время
В 18. 00 часов отъезд в Германию.

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в Парк "Мини-Европа" (15 € / 11 € детский)
Начало
🚩 Köln Hbf, Breslauer Platz возле KommerzHotel
Место завершения
🏁 Köln Hbf
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна
Экскурсия "Брюссель - Парк Мини Европа" с выездом из Кельна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victoria R.
Victoria R.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Victoria R. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Амстердаму с выездом из Кельна
30
14 часов
Экскурсия по Амстердаму с выездом из Кельна
18 отзывов
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
23
14 часов
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
10 отзывов
Экскурсия в Брюгге с выездом из Кельна
30
15 часов
Экскурсия в Брюгге с выездом из Кельна
3 отзыва
Экскурсия "Люксембург - Трир" с выездом из Кельна
30
13 часов
Экскурсия "Люксембург - Трир" с выездом из Кельна
2 отзыва
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом из Кельна
30
13 часов
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом из Кельна
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Кёльне

Ежедневная прогулка по Кёльну
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Кёльну
61 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Кёльн и его женщины
От 80
2 часа
Кёльн и его женщины
60 отзывов
История Кёльна в легендах о жительницах города
Средневековый Кёльн
33
3 часа
Средневековый Кёльн
54 отзыва
Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
Экскурсия «11 историй Кёльна»
90
2 часа
Экскурсия «11 историй Кёльна»
43 отзыва
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
33
3 часа
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
21 отзыв
Исследовать античные и средневековые сооружения города
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
20 отзывов