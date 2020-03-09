61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Вид Кёльнского готического собора, вспарывающего башнями облака, наверняка знаком каждому.

Но ведь в этом городе ещё много интересного, кроме потрясающе красивого храма! Вы познакомитесь с Кёльном изнутри, узнаете, чем живёт город и за что его любят как местные, так и приезжие.

Рассмотрите главные архитектурные памятники, прогуляетесь по нетуристическим уголкам, понаблюдаете за ритмом Кёльна и начнёте относиться к городу, как к хорошему старому приятелю — с теплотой и пониманием.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у Кёльнского собора
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У этой экскурсии61 отзыв
4.9
Ежедневная прогулка по Кёльну
Ежедневная прогулка по Кёльну

Что вас ожидает

«Must-see» в городе
Начнётся экскурсия с визитной карточки города – готического Кёльнского собора с устремлёнными в небо островерхими башнями. Он один из старейших в Европе и хранит множество легенд и историй, которыми обязательно поделится. Вы поймёте, чем Кёльн привлекает как обычных путешественников, так и паломников, различите следы периода римского господства и обнаружите лучшие музеи, фонтаны и памятники города. Узнаете, где находится дом «Кёльнской воды» и что подразумевают местные под словосочетанием «Большой Мартин». И конечно, не обойдётся без историй о «персонажах» Кёльна – его жителей из прошлого, которых чествуют и сегодня.

Кёльн: инструкция по применению
Вы научитесь ориентироваться в старой части Кёльна, разберётесь в транспортной системе в черте города и за его пределами. Откроете для себя внушительный список достопримечательностей, которые сможете посетить за время путешествия. Мы немного поговорим о привычках местных, их вкусах в еде и напитках – и в первую очередь, конечно, о немецком пиве, которое в каждом регионе своё. Вы узнаете, какое оно – правильное кёльнское пиво, каким критериям соответствует и где же его попробовать вместе с традиционной кухней. А также получите ряд советов «от обратного»: куда не ходить и чего не делать в Кёльне.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
• Программа будет интересна не только тем, кто впервые в Кёльне, но и тем, кто уже здесь бывал.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодными ракурсами.
  • Экскурсия проходит без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Кёльне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Кёльну
Ежедневная прогулка по Кёльну
Ежедневная прогулка по Кёльну
Ежедневная прогулка по Кёльну
Ежедневная прогулка по Кёльну
Ежедневная прогулка по Кёльну

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Кёльнского собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.
21 февраля 2020
Экскурсию проводил Евгений. Эрудированная, приятная, информативная прогулка по центру Кельна. Грамотная речь, дружелюбный настрой гида оставили положительные впечатления. Из-за низкого сезона нас было двое, несмотря на это экскурсия состоялась. Мы очень довольны.
20 февраля 2020
Огромное спасибо Евгению за интересную экскурсию!!!!
4 февраля 2020
Спасибо большое экскурсоводу Здиславу за прекрасную экскурсию! Материал интересно и эмоционально изложен, маршрут логично построен. После экскурсии мы посмотрели на Кельн другими глазами и даже прошли по этому же маршруту на следующий день. Город показался знакомым и уютным, несмотря на дождливую погоду. Спасибо!
26 января 2020
Рекомендую!
10 января 2020
30го декабря с мужем и дочками 8 и 11 лет были на экскурсии по Кельну. Особых ожиданий не было, так как подобные экскурсии редко бывают супер-интересными, хотелось просто что-то узнать про город. В итоге экскурсия была просто отличная! Экскурсовод - Сдислав- очень и очень приятный, позитивный, рассказывал легко и интересно - 2 часа пролетели на одном дыхании, даже дети все внимательно слушали. Очень удачный маршрут - совершенно не утомительный и при этом много интересных деталей - того, что мы сами не нашли бы. Однозначно рекомендую экскурсию!
10 января 2020
для вновь прибывших в Кельн, экскурсия отличная - погружает в атмосферу города, показывает основные точки притяжения. После этой экскурсии можно наметить собственные маршруты и узнавать город более детально.
8 января 2020
Для первого знакомства подойдёт
3 января 2020
Экскурсовод очень харизматичный и контактный молодой человек. Очень содердательная и интересная экскурсия. Показал нам необычные мелочи, которые мы сами никогда бы не нашли. Всем советуем, не пожалеете.
29 декабря 2019
Легко, ненавязчиво, без кучи ненужных лат , которые все равно не запоминаешь, с интересными историями и легендами . 2 часа пролетают не заметно. Очень рекомендую!
Ещё 51 отзыв

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Вы увидите все самые красивые места Кёльна: легендарный собор, ратушу, филармонию, Сенную площадь и стальной мост через Рейн. Узнаете историю и легенды города и погрузитесь в его непринужденную атмосферу. Я покажу вам Кёльн как лучшим друзьям, с радостью и любовью. А еще обязательно дам ценные рекомендации: как максимально бюджетно и увлекательно организовать дальнейшие городские приключения, где провести время самостоятельно или с детьми, чтобы потом с теплом вспоминать о чудесном Кёльне!

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