Татьяна Ю. проводит ещё 2 экскурсии

У каждого города есть своя визитная карточка. У Пизы – падающая башня, у Рима – Колизей, у Нью-Йорка – статуя Свободы, у Москвы – Кремль... Кёльн – не исключение. Гордость Кёльна – Кафедральный собор Святого Петра, крупнейший в Германии. Именно это готическое чудо средневековых зодчих станет главным героем нашей Новогодней экскурсии!

Величественное творение известных и безымянных зодчих видно за десятки километров – с автобанов, из окна поезда и самолета. А начиналось всё хорошо, и абсолютно в духе того «готического» времени. В 1248 году архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основание Кёльнского собора. Жители Кёльна, в то время считавшегося одним из самых богатых и могущественных германских городов, мечтали о собственном кафедральном соборе, который затмил бы другие европейские храмы своей красотой и размерами. Но никто и предположить тогда не мог, что строительство растянется на сотни лет и практически до бесконечности.

Почему? Ради чего? И когда будет достроен? А также об истории 📖, легендах, сокровищах и рекордах вы узнаете прогулявшись со мной по самым красивым и притягательным местам любимого города!