Татьяна Ю. проводит ещё 2 экскурсии

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Онлайн-экскурсия «Кёльнский Собор и Рождественские волхвы»

Татьяна Ю.
Татьяна Ю. – Гид из Кёльна
У каждого города есть своя визитная карточка.

У Пизы — падающая башня, у Рима — Колизей, у Нью-Йорка — статуя Свободы, у Москвы — Кремль...

Кёльн — не исключение.

Гордость Кёльна — Кафедральный собор Святого Петра, крупнейший в Германии.

Именно это готическое чудо средневековых зодчих станет главным героем нашей Новогодней экскурсии!
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Кёльнский Собор и Рождественские волхвы»
Онлайн-экскурсия «Кёльнский Собор и Рождественские волхвы»
У каждого города есть своя визитная карточка. У Пизы – падающая башня, у Рима – Колизей, у Нью-Йорка – статуя Свободы, у Москвы – Кремль... Кёльн – не исключение. Гордость Кёльна – Кафедральный собор Святого Петра, крупнейший в Германии. Именно это готическое чудо средневековых зодчих станет главным героем нашей Новогодней экскурсии!
Величественное творение известных и безымянных зодчих видно за десятки километров – с автобанов, из окна поезда и самолета. А начиналось всё хорошо, и абсолютно в духе того «готического» времени. В 1248 году архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основание Кёльнского собора. Жители Кёльна, в то время считавшегося одним из самых богатых и могущественных германских городов, мечтали о собственном кафедральном соборе, который затмил бы другие европейские храмы своей красотой и размерами. Но никто и предположить тогда не мог, что строительство растянется на сотни лет и практически до бесконечности.
Почему? Ради чего? И когда будет достроен? А также об истории 📖, легендах, сокровищах и рекордах вы узнаете прогулявшись со мной по самым красивым и притягательным местам любимого города!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Онлайн-экскурсия «Кёльнский Собор и Рождественские волхвы»
    Онлайн-экскурсия «Кёльнский Собор и Рождественские волхвы»
    Онлайн-экскурсия «Кёльнский Собор и Рождественские волхвы»
    Онлайн-экскурсия «Кёльнский Собор и Рождественские волхвы»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна Ю.
    Татьяна Ю.
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