10 отзывов оставили туристы

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Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна

3.8
10 отзывов
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Кёльна
Долина Среднего Рейна – романтичное место, сохранившее в себе множество старинных замков, руин и легенд.

Специалисты ЮНЭСКО включили это место в список Всемирного наследия.

Множество известных писателей восторгались этой долиной и находили здесь свое вдохновение, немецкий поэт Генрих Гейне даже воспел в стихотворении знаменитую скалу Лорелэйн, где по приданию сидели русалки и своим пением губили моряков.

Во времена войн многие замки 🏰 пострадали от французских войск Людовика 14 и Наполеона.

«Марксбург» - единственный уцелевший замок, которого не коснулись битвы и разрушения.

Именно к нему и направится наш путь по долине средневековья.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €23 за человека

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Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
Миллионы гостей приезжают из года в год в романтическую долину Среднего Рейна, где между городами Рюдесхайм и Кобленц сохранилось самое большое число средневековых замков во всём мире. За каждой излучиной Рейна, практически на каждом утёсе, можно увидеть суровые стены средневековых замков или их развалины. Эту часть долины эксперты ЮНЕСКО включили в список Всемирного наследия. Каждый из замков имеет свою многовековую историю 📖. Лишь немногие из них были превращены в крепости, например: «Рейнштайн» или «Эренбрайтштайн». Другие ветшали, приходили в запустение… Многие замки 🏰 пострадали от французских войск Людовика 14 и Наполеона. Единственный замок, не разрушавшийся ни разу – замок «Марксбург», который мы и предлагаем вам посетить.
В начале 19 в. долина Рейна превратилась в «место паломничества» романтиков. Здесь побывали Гёте и английская королева Виктория… Скалу Лореляй воспел Генрих Гейне. Здешними красотами восхищались: Гюго, Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский.
Непередаваемые впечатления остаются после путешествия на теплоходе, по воспетой многими романтиками, рейнской долине. Здесь среди многочисленных виноградников разбросаны милые городки кое-где с укреплёнными стенами, башнями и воротами, старинными церквушками; деревеньки виноделов с многочисленными винными погребками.
Не только русские классики, но и вы лично сможете отведать тот самый «рейнвейн» в одном из погребков Рюдесхайма - столице немецкого виноделия.
Утром отправление.
Посещение знаменитого Немецкого Угла, где происходит слияние двух рек Мозеля и Рейна. Вы узнает всю правду о прусских королях и том, как внуки Карла Великого делили империю деда. С подножия памятника кайзеру Вильгельму открывается красивейший вид на водную гладь, проплывающие корабли и небольшие горы ⛰️ в крепость Марксбург, экскурсия ⛳ по крепости (входной билет 🎫 + экскурсия по замку – 15€ / детям от 4 до 12 лет – 8 €)
14. 00 романтическая прогулка 👣 на корабле 🛳️ по Рейну (билет 15 € / детям до 12 лет – 8 €)
Переезд в Рюдесхайм
17. 00 прибытие в Рюдесхайм, прогулка с гидом по городу, проба знаменитых рейнских вин в старинной винодельне винной столицы ⭐️. Возможность вкусно поужинать в ресторанчике с национальной кухней
18. 30 отъезд

Важная информация:

  • В дни, когда поездки с фейерверком, возвращение поздней ночью. Поездки с фейерверком осуществляются без дополнительной оплаты.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Экскурсия по замку Марксбург (15, 00 EUR, детский билет 8, 00 EUR)
  • Билет на корабль (15, 00 EUR, детский билет 8, 00 EUR)
Начало
🚩 Köln Hbf, Breslauer Platz возле KommerzHotel
Место завершения
🏁 Köln Hbf
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна
Замки Рейна, Кобленц и Рюдесхайм с выездом из Кельна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victoria R.
Victoria R.
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10 отзывов оставили туристы

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