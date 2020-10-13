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Летим в Лейпциг

Как добраться до Лейпцига на самолёте

В Лейпциге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Leipzig/Halle Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лейпцига

  1. Лейпциг-Галле LEJ
    Leipzig/Halle Airport

Самые дешёвые билеты в Лейпциг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇹🇷Антальи3 4453ч 30м
12.12.2020из 🇷🇺Москвы3 864
05.03.2021из 🇩🇪Кёльна4 007
05.03.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа5 0081ч 15м
14.10.2020из 🇹🇷Стамбула5 77934ч 5м (⇵2)
02.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 0223ч 30м
01.02.2021из 🇷🇺Казани6 35819ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Киева8 30132ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Бари8 44625ч 10м (⇵2)
12.06.2021из 🇪🇸Ибицы9 83246ч 35м (⇵2)
05.12.2020из 🇮🇹Милана10 19123ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇪Брюсселя10 35446ч 15м (⇵2)
29.11.2020из 🇺🇦Харькова10 37335ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Берлина10 58625ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇬🇧Лондона10 80822ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга10 83726ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇱🇻Риги11 51026ч 50м (⇵1)
02.11.2020из 🇬🇷Афин11 56629ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга11 90728ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇱Кракова12 61625ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇳🇱Амстердама13 25622ч (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Саарбрюккена13 58824ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇪🇪Таллина14 49738ч (⇵2)
19.12.2020из 🇨🇿Праги14 55322ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇬Хургады15 1264ч 55м
06.11.2020из 🇬🇪Тбилиси15 26930ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇭Цюриха15 34727ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Одессы15 49937ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Калининграда15 57649ч 55м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Краснодара15 73447ч (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)15 92648ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Уфы16 10127ч 40м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод16 14445ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Перми16 24946ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇦Львова16 60146ч 10м (⇵2)
27.11.2020из 🇮🇹Бриндизи16 71925ч 20м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Омска16 98731ч (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇰Копенгагена17 13623ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇩Кишинёва17 43831ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса17 58510ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇴Яссы18 07351ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇾Минска18 39629ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇨🇭Женевы18 68728ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇦Касабланки19 34531ч 55м (⇵2)
15.11.2020из 🇦🇪Шарджи19 62734ч (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Ульяновска21 41137ч 50м (⇵2)
15.11.2020из 🇦🇪Дубая22 28636ч 10м (⇵2)
07.12.2020из 🇹🇭Бангкока24 15832ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇬🇷Коса24 65825ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇲🇪Будвы27 60217ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇦Танжера29 88051ч 35м (⇵2)
15.02.2021из 🇨🇴Боготы36 56926ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка38 14441ч (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇿Ташкента41 64442ч 45м (⇵2)
05.12.2020из 🇵🇭Манилы45 92135ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лейпцига, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Кёльн, Киев, Куала-Лумпур и Лиссабон

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лейпцига