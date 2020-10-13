Как добраться до Лейпцига на самолёте
В Лейпциге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Leipzig/Halle Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лейпцига
- Лейпциг-Галле LEJLeipzig/Halle Airport
Самые дешёвые билеты в Лейпциг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|3 445
|3ч 30м
|12.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 864
|3ч
|05.03.2021
|из 🇩🇪Кёльна
|4 007
|1ч
|05.03.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 008
|1ч 15м
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 779
|34ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 022
|3ч 30м
|01.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|6 358
|19ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 301
|32ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|8 446
|25ч 10м (⇵2)
|12.06.2021
|из 🇪🇸Ибицы
|9 832
|46ч 35м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|10 191
|23ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|10 354
|46ч 15м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|10 373
|35ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|10 586
|25ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|10 808
|22ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 837
|26ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|11 510
|26ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|11 566
|29ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 907
|28ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|12 616
|25ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|13 256
|22ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Саарбрюккена
|13 588
|24ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|14 497
|38ч (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|14 553
|22ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|15 126
|4ч 55м
|06.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|15 269
|30ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|15 347
|27ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|15 499
|37ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|15 576
|49ч 55м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|15 734
|47ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|15 926
|48ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|16 101
|27ч 40м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|16 144
|45ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|16 249
|46ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|16 601
|46ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|16 719
|25ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|16 987
|31ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|17 136
|23ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|17 438
|31ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|17 585
|10ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|18 073
|51ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|18 396
|29ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|18 687
|28ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|19 345
|31ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|19 627
|34ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|21 411
|37ч 50м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|22 286
|36ч 10м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|24 158
|32ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Коса
|24 658
|25ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇪Будвы
|27 602
|17ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇦Танжера
|29 880
|51ч 35м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇨🇴Боготы
|36 569
|26ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|38 144
|41ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|41 644
|42ч 45м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|45 921
|35ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лейпцига
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лейпцига, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Кёльн, Киев, Куала-Лумпур и Лиссабон
- 30.11.202028.02.2021
- 09.11.202019.11.2020
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