  1. Германия
  2. Экскурсии

Колоритный Плагвитц

Эльвира Ф.
Эльвира Ф. – Гид из Лейпцига
Рекомендую эту экскурсию ⛳, если Вы уже налюбовались историческим центром Лейпцига и искусством в его классическом понимании.

Знакомство с местом зарождения Вест-Культур, квинтэссенцией молодёжного хайпа и альтернативных направлений искусства, прогулка 👣 по бывшему индустриальному району города, каналу Карла Хайне и посещение арт-галерей приятно удивят Вас, обнажив новые грани нашего многоликого города.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Колоритный Плагвитц
Колоритный Плагвитц
Рекомендую эту экскурсию ⛳, если Вы уже налюбовались историческим центром Лейпцига и искусством в его классическом понимании. Знакомство с местом зарождения Вест-Культур, квинтэссенцией молодёжного хайпа и альтернативных направлений искусства, прогулка 👣 по бывшему индустриальному району города, каналу Карла Хайне и посещение арт-галерей приятно удивят Вас, обнажив новые грани нашего многоликого города.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристом
Колоритный Плагвитц
Колоритный Плагвитц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эльвира Ф.
Эльвира Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Эльвира Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Первое свидание с Лейпцигом
125
2 часа
Первое свидание с Лейпцигом
2 отзыва
Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии
180
3 часа
Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии
1 отзыв
Стрит-арт и вкусняшки
125
2 часа
Стрит-арт и вкусняшки

Еще несколько необычных экскурсий в Лейпциге

Первое свидание с Лейпцигом
125
2 часа
Первое свидание с Лейпцигом
12 отзывов
Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка
Рождество в Лейпциге
125
2 часа
Рождество в Лейпциге
1 отзыв
Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города
Музыкальная шкатулка Лейпцига
175
3 часа
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города