Эльвира Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Эльвира Ф. – Гид из Лейпцига

Рекомендую эту экскурсию ⛳, если Вы уже налюбовались историческим центром Лейпцига и искусством в его классическом понимании.



Знакомство с местом зарождения Вест-Культур, квинтэссенцией молодёжного хайпа и альтернативных направлений искусства, прогулка 👣 по бывшему индустриальному району города, каналу Карла Хайне и посещение арт-галерей приятно удивят Вас, обнажив новые грани нашего многоликого города.