Эльвира Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Рекомендую эту экскурсию ⛳, если Вы уже налюбовались историческим центром Лейпцига и искусством в его классическом понимании. Знакомство с местом зарождения Вест-Культур, квинтэссенцией молодёжного хайпа и альтернативных направлений искусства, прогулка 👣 по бывшему индустриальному району города, каналу Карла Хайне и посещение арт-галерей приятно удивят Вас, обнажив новые грани нашего многоликого города.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.