На ознакомительной прогулке 👣 по историческому центру Лейпцига помимо "классической" экскурсии 🧭 Вы узнаете, где пили вино 🍷 Фауст и Мефистофель, и что спасло популяцию лейпцигских жаворонков, освежитесь под музыкальным "душем", посетите церковь ⛪ Святого Фомы и церковь Святого Николая и получите несколько лайфхаков для туристов в Лейпциге.

Вам откроется трагическая судьба церкви Святого Павла — единственной, которая осталась нетронутой во время Второй Мировой войны. Представится шанс загадать желание Фаусту и узнать, где он виделся с Мефистофелем. Я проведу вас по приятным дворикам, по пассажам и мимо красивейшей архитектуры — дома Рике, Старой Ратуши и церквей Святого Николая и Святого Фомы. Мы заглянем в старейший кофейный дом Лейпцига, где я расскажу, как идея местных кондитеров спасла популяцию лейпцигских жаворонков. А вы, если захотите, попробуете главный городской десерт 🍪