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Первое свидание с Лейпцигом

5
2 отзыва
Эльвира Ф.
Эльвира Ф. – Гид из Лейпцига
На ознакомительной прогулке 👣 по историческому центру Лейпцига помимо "классической" экскурсии 🧭 Вы узнаете, где пили вино 🍷 Фауст и Мефистофель, и что спасло популяцию лейпцигских жаворонков, освежитесь под музыкальным "душем", посетите церковь ⛪ Святого Фомы и церковь Святого Николая и получите несколько лайфхаков для туристов в Лейпциге.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Первое свидание с Лейпцигом
Первое свидание с Лейпцигом

Что вы увидите

  • Лейпциг — один из крупнейших городов Германии
  • и на протяжении последних столетий здесь время от времени происходят важные политические и музыкальные события. Это главный центр немецкого книгопечатания
  • музыкальной культуры и место притяжения студентов со всей страны. На площади Аугустусплатц вы увидите знаменитый Лейпцигский университет
  • в котором учились Лейбниц
  • Ницше
  • Гёте
  • госпожа Меркель
  • Лессинг и Шуман. Я расскажу
  • какие события в Лейпциге привели к падению Берлинской стены
  • кто из великих композиторов творил здесь и чем знаменит хор мальчиков Томанерхор.
На ознакомительной прогулке 👣 по историческому центру Лейпцига помимо "классической" экскурсии 🧭 Вы узнаете, где пили вино 🍷 Фауст и Мефистофель, и что спасло популяцию лейпцигских жаворонков, освежитесь под музыкальным "душем", посетите церковь ⛪ Святого Фомы и церковь Святого Николая и получите несколько лайфхаков для туристов в Лейпциге.
Вам откроется трагическая судьба церкви Святого Павла — единственной, которая осталась нетронутой во время Второй Мировой войны. Представится шанс загадать желание Фаусту и узнать, где он виделся с Мефистофелем. Я проведу вас по приятным дворикам, по пассажам и мимо красивейшей архитектуры — дома Рике, Старой Ратуши и церквей Святого Николая и Святого Фомы. Мы заглянем в старейший кофейный дом Лейпцига, где я расскажу, как идея местных кондитеров спасла популяцию лейпцигских жаворонков. А вы, если захотите, попробуете главный городской десерт 🍪
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • линчый расходы
Начало
🚩 Augustusplatz 15, фонтан Mendebrunnen
Место завершения
🏁 Церковь Св. Николая
Первое свидание с Лейпцигом
Первое свидание с Лейпцигом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эльвира Ф.
Эльвира Ф.
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2 отзыва оставили туристы

Эльвира Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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