Эльвира Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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Стрит-арт и вкусняшки

Эльвира Ф.
Эльвира Ф. – Гид из Лейпцига
Прогулка 👣 по альтернативному району Плагвитц объединяет гастрономическое знакомство с самыми любимыми и хайповыми заведениями местных жителей и созерцанием постоянно меняющегося стрит-арта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Стрит-арт и вкусняшки
Стрит-арт и вкусняшки
Прогулка по альтернативному району Плагвитц объединяет гастрономическое знакомство с самыми любимыми и хайповыми заведениями местных жителей и созерцанием постоянно меняющегося стрит-арта. На центральной артерии Плагвитца улице Карла Хайне располагаются модные бары 🍹 и кафе, рестораны, биергартены, закусочные, заведения быстрого питания, кофейни, булочные, в которых можно полакомиться французскими круассанами и вьетнамским фо, испанскими тапасами и мексиканской кесадильей, супчиком дня или марокканским тажином, запить немецким пивом или газировкой местного производства, а на десерт? Как насчет горячего шоколада или итальянского желато? Не забудьте о граффити, наша прогулка 👣 еще не закончена!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • расходы на "вкусняшки"
Начало
🚩 Karl-Heine-Straße 32, Feksenkeller
Место завершения
🏁 по договоренности с туристом
Стрит-арт и вкусняшки
Стрит-арт и вкусняшки
Стрит-арт и вкусняшки

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эльвира Ф.
Эльвира Ф.
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