Эльвира Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка по альтернативному району Плагвитц объединяет гастрономическое знакомство с самыми любимыми и хайповыми заведениями местных жителей и созерцанием постоянно меняющегося стрит-арта. На центральной артерии Плагвитца улице Карла Хайне располагаются модные бары 🍹 и кафе, рестораны, биергартены, закусочные, заведения быстрого питания, кофейни, булочные, в которых можно полакомиться французскими круассанами и вьетнамским фо, испанскими тапасами и мексиканской кесадильей, супчиком дня или марокканским тажином, запить немецким пивом или газировкой местного производства, а на десерт? Как насчет горячего шоколада или итальянского желато? Не забудьте о граффити, наша прогулка 👣 еще не закончена!