Эльвира Ф. проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка по альтернативному району Плагвитц объединяет гастрономическое знакомство с самыми любимыми и хайповыми заведениями местных жителей и созерцанием постоянно меняющегося стрит-арта. На центральной артерии Плагвитца улице Карла Хайне располагаются модные бары 🍹 и кафе, рестораны, биергартены, закусочные, заведения быстрого питания, кофейни, булочные, в которых можно полакомиться французскими круассанами и вьетнамским фо, испанскими тапасами и мексиканской кесадильей, супчиком дня или марокканским тажином, запить немецким пивом или газировкой местного производства, а на десерт? Как насчет горячего шоколада или итальянского желато? Не забудьте о граффити, наша прогулка 👣 еще не закончена!
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
расходы на "вкусняшки"
Начало
🚩 Karl-Heine-Straße 32, Feksenkeller
Место завершения
🏁 по договоренности с туристом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.