Всё о Магдебурге

Полезная информация о Магдебурге

Что нужно знать о Магдебурге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Магдебурге
03:1727
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаМагдебург
По-английскиMagdeburg
Столица регионаМагдебург является столицей региона
Население города229 826 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота57 м. от уровня моря

Где находится Магдебург на карте