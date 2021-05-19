Полезная информация о Магдебурге
Что нужно знать о Магдебурге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Магдебурге
03:1727
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Магдебург
|По-английски
|Magdeburg
|Столица региона
|Магдебург является столицей региона
|Население города
|229 826 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|57 м. от уровня моря