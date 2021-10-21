Все экскурсии в Мангейм
В группе
до 100 чел.
2ч
5 163₽
за 1 чел.
Segway Tour: Старая ратуша, Водонапорная башня и Эренхоф
Этот тур по Сегвею проведет вас по городу Мангейм
В группе
до 100 чел.
2ч
5 163₽
за 1 чел.
Мангейм: Segway Tour вдоль реки Неккар
Поезжайте вдоль Неккара на Сегвее и увидите самые красивые кусочки Мангейма! По пути ваш гид расскажет вам о самых
В группе
до 100 чел.
2ч
5 163₽
за 1 чел.
Сегвей Тур по Мангейму: Рейн, Вальдпарк и Линденхоф
Откройте для себя Мангейм в 2-часовой экскурсии по Сегвею
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мангейм – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 5163₽, посетите достопримечательности: Jesuit Church, Mannheim, Mannheim Water Tower, Mannheim Baroque Palace, Schillerplatz, Mannheim. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мангейм почти всё
Последние отзывы «Экскурсии Мангейм»
- TThomas21 октября 2021Отличное путешествие с гидом Херби
- MMichael3 октября 2021Очень хороший тур был очень веселым, спасибо Йоргу за хороший тур.
- CCorinna27 сентября 2021Было здорово. Наш гид Йорг из Мангейма, любит свой город и очень хорошо знает, как передать этот энтузиазм. Мы познакомились с Мангеймом с совершенно другой точки зрения, увидели и узнали много интересного.
- Отзыв на: Мангейм: Segway Tour вдоль реки НеккарААноним5 июля 2021Сначала у меня были проблемы, но после краткого знакомства с тем, как пользоваться Segway, управлять устройством стало очень весело. Таким образом, он также подходит для людей старше 60 лет; o)
- NNadine3 августа 2020Die Tour war sehr informativ, unser Führer der Herbert, hat uns eine "spezielle" Route geboten, die unglaublich schön war. Danke für die tolle Segway Reise!
- ААноним4 ноября 2019Es hat sehr viel Spaß gemacht. Eine tolle Erfahrung, wie sensibel das Segway auf den Körper und die Körperwahrnehmung reagiert. Einfach klasse! Tev und Alex waren tolle Segway-Leader!
- Отзыв на: Мангейм: Segway Tour вдоль реки НеккарKKlaus10 июля 2019И я, 74-летний дедушка, и мой 16-летний внук были в восторге! Это также во многом связано с нашим очень милым и компетентным гидом Тэвом, который после тщательного инструктажа привел нас к очень красивым местам по интересным маршрутам.