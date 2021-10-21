Все экскурсии в Мангейм

Segway Tour: Старая ратуша, Водонапорная башня и Эренхоф
В группе
до 100 чел.
5
7
5 163
за 1 чел.
Segway Tour: Старая ратуша, Водонапорная башня и Эренхоф
Этот тур по Сегвею проведет вас по городу Мангейм
Мангейм: Segway Tour вдоль реки Неккар
В группе
до 100 чел.
5
13
5 163
за 1 чел.
Мангейм: Segway Tour вдоль реки Неккар
Поезжайте вдоль Неккара на Сегвее и увидите самые красивые кусочки Мангейма! По пути ваш гид расскажет вам о самых
Сегвей Тур по Мангейму: Рейн, Вальдпарк и Линденхоф
В группе
до 100 чел.
5
8
5 163
за 1 чел.
Сегвей Тур по Мангейму: Рейн, Вальдпарк и Линденхоф
Откройте для себя Мангейм в 2-часовой экскурсии по Сегвею
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мангейм – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 5163₽, посетите достопримечательности: Jesuit Church, Mannheim, Mannheim Water Tower, Mannheim Baroque Palace, Schillerplatz, Mannheim. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мангейм почти всё

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