Отзыв на: Сегвей Тур по Мангейму: Рейн, Вальдпарк и Линденхоф T Thomas 5 Отличное путешествие с гидом Херби

Отзыв на: Сегвей Тур по Мангейму: Рейн, Вальдпарк и Линденхоф M Michael 5 Очень хороший тур был очень веселым, спасибо Йоргу за хороший тур.

Отзыв на: Segway Tour: Старая ратуша, Водонапорная башня и Эренхоф C Corinna 5 Было здорово. Наш гид Йорг из Мангейма, любит свой город и очень хорошо знает, как передать этот энтузиазм. Мы познакомились с Мангеймом с совершенно другой точки зрения, увидели и узнали много интересного.

Отзыв на: Мангейм: Segway Tour вдоль реки Неккар А Аноним 5 Сначала у меня были проблемы, но после краткого знакомства с тем, как пользоваться Segway, управлять устройством стало очень весело. Таким образом, он также подходит для людей старше 60 лет; o)

Отзыв на: Segway Tour: Старая ратуша, Водонапорная башня и Эренхоф N Nadine 5 Die Tour war sehr informativ, unser Führer der Herbert, hat uns eine "spezielle" Route geboten, die unglaublich schön war. Danke für die tolle Segway Reise!

Отзыв на: Segway Tour: Старая ратуша, Водонапорная башня и Эренхоф А Аноним 5 Es hat sehr viel Spaß gemacht. Eine tolle Erfahrung, wie sensibel das Segway auf den Körper und die Körperwahrnehmung reagiert. Einfach klasse! Tev und Alex waren tolle Segway-Leader!