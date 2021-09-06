Поезжайте вдоль реки Неккар на Сегвее и увидите самые красивые кусочки Мангейма! По пути ваш гид расскажет вам о самых важных достопримечательностях этого университетского города.

Неккар, поистине романтическая река, устремляется к устью Рейна, протекающего через Мангейм. Последние несколько километров не имеют ничего общего с полями, лесами и лугами, которые характеризуют район Неккара, но там есть что открыть. В этом туре вы увидите, что городские пейзажи и промышленные районы также могут иметь много очарования.

Маршрут: вдоль Неккара мы проедем центр Коллини по дороге к кораблю-музею. Затем путь продолжается по берегам реки к Академии эстрады и через мост Юнгбуш на другой берег.

Наконец, мы проедем мимо пожарной части и дощатого настила Неккар, прежде чем подойти к гребному клубу Мангейма Маруба и пересечь мост Шлейзен. Отсюда короткий путь через Нойостхайм в Зеккенхайм. Маршрут вернет нас к аэропорту Мангейма и телевизионной башне. Приходите на замечательный тур по Сегвею и позвольте Неккару проезжать мимо вас!