Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поезжайте на Segway вдоль Неккара и откройте для себя самые красивые места Мангейма
Посмотрите корабль-музей на берегу Неккара
Пересеки Неккар на мосту Юнгбуш
Катайтесь по набережной и увидите в Мангейме гребной клуб Maruba
Поезжайте вдоль реки Неккар на Сегвее и увидите самые красивые кусочки Мангейма! По пути ваш гид расскажет вам о самых важных достопримечательностях этого университетского города.
Неккар, поистине романтическая река, устремляется к устью Рейна, протекающего через Мангейм. Последние несколько километров не имеют ничего общего с полями, лесами и лугами, которые характеризуют район Неккара, но там есть что открыть. В этом туре вы увидите, что городские пейзажи и промышленные районы также могут иметь много очарования.
Маршрут: вдоль Неккара мы проедем центр Коллини по дороге к кораблю-музею. Затем путь продолжается по берегам реки к Академии эстрады и через мост Юнгбуш на другой берег.
Наконец, мы проедем мимо пожарной части и дощатого настила Неккар, прежде чем подойти к гребному клубу Мангейма Маруба и пересечь мост Шлейзен. Отсюда короткий путь через Нойостхайм в Зеккенхайм. Маршрут вернет нас к аэропорту Мангейма и телевизионной башне. Приходите на замечательный тур по Сегвею и позвольте Неккару проезжать мимо вас!
Ответы на вопросы
Что входит
Segway
Небольшой подарок в конце тура
шлем
Туристический гид
дождевые пончо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Если погода нанесет ущерб, выливает с неба ведра дождя или укрывает нас зимним штормом, экскурсия, конечно, будет отменена. Поскольку мы следим за погодой и прогнозы, как правило, довольно точные, мы всегда можем с двухдневным уведомлением сказать, состоится ли наше городское сафари
Принять участие может любой, кто младше 15 лет и имеет лицензию на мопед. Участники также должны весить от 45 до 115 кг и иметь рост не менее 1,40 метра
Если у вас есть серьезные физические ограничения, лучше не брать этот тур. То же самое касается катания под воздействием алкоголя или наркотиков. Как и с любым другим транспортным средством, езда на сегвее в состоянии алкогольного опьянения не допускается
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
W
Wolfgang
6 сен 2021
Unsere Segwaytour zur Neckarmündung war ein voller Erfolg. Eine kurze Einführung zur Bedienung des Segways und die Probefahrt auf einem Parkplatz gab uns die notwendige Sicherheit und die folgende Zeit verlief als bunte Mischung von Stadtführung und Spaß an der Bewegung mit einem faszinierenden Fahrgerät. Herbert, unser Guide, machte seinen Job prima. Unsere kleine Rentnertruppe, alle über 70, hatte viel Freude und ist sicher nicht das letzte Mal Segway gefahren. Danke!
А
Аноним
5 июля 2021
Hatte erst Bedenken, aber nach kurzen Einführung wie man mit dem Segway umgeht, hat es Riesenspaß gemacht das Gerät zu fahren. Eignet sich also auch für über 60-jährige;o)
T
Thomas
19 июля 2020
Ещё 10 отзывов
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