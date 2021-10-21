Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Наслаждайтесь поездкой на сегвее по Рейну
Откройте для себя лучшие достопримечательности Мангейма
Пройдите к благородному району Линденхоф в Вальдпарке по дороге на берег
Вы будете поражены замком Мангейма
Узнайте интересные факты из вашего гида
Наслаждайтесь 2-часовой экскурсией по Сегвею по Рейну и посмотрите все, что может предложить Мангейм. Поездка по благородному району Линденхоф, через волшебный Вальдпарк и через внутренний двор замка.
Познакомьтесь с самой любимой рекой Германии совершенно по-новому: эксклюзивный тур по Сегвею волнует не только вас и пешеходов, которых вы проезжаете по пути, но и привлекает внимание экипажей попутных лодок!
Маршрут проведет нас через внутренний двор замка Мангейма и через сад замка к берегам Рейна, направляясь к Рейнтеррасену. Мы продолжим путь по Рейну, проедем по благородному району Линденхоф в Вальдпарке по дороге к берегу реки и вернемся по новому маршруту обратно в замок.
Познакомьтесь с величайшими достопримечательностями Мангейма с комфортом Segway.
Ответы на вопросы
Что входит
Segway
Гуди в конце тура
шлем
Туристический гид
Пончо от дождя
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Если погода нанесет ущерб, выливает с неба ведра дождя или укрывает нас зимним штормом, экскурсия, конечно, будет отменена. Поскольку мы следим за погодой и прогнозы, как правило, довольно точные, мы всегда можем с двухдневным уведомлением сказать, состоится ли наше городское сафари
Принять участие может любой, кто младше 15 лет и имеет лицензию на мопед. Участники также должны весить от 45 до 115 кг и иметь рост не менее 1,40 метра
Если у вас есть серьезные физические ограничения, лучше не брать этот тур. То же самое касается катания под воздействием алкоголя или наркотиков. Как и с любым другим транспортным средством, езда на сегвее в состоянии алкогольного опьянения не допускается
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
T
Thomas
21 окт 2021
Prima Ausfahrt mit Guide Herbie
M
Michael
3 окт 2021
Seher schöne Tour hat viel Spaß gemacht,danke an Jörg für die schöne Tour
А
Аноним
1 авг 2021
Ещё 5 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мангейм