Наслаждайтесь 2-часовой экскурсией по Сегвею по Рейну и посмотрите все, что может предложить Мангейм. Поездка по благородному району Линденхоф, через волшебный Вальдпарк и через внутренний двор замка.

Познакомьтесь с самой любимой рекой Германии совершенно по-новому: эксклюзивный тур по Сегвею волнует не только вас и пешеходов, которых вы проезжаете по пути, но и привлекает внимание экипажей попутных лодок!

Маршрут проведет нас через внутренний двор замка Мангейма и через сад замка к берегам Рейна, направляясь к Рейнтеррасену. Мы продолжим путь по Рейну, проедем по благородному району Линденхоф в Вальдпарке по дороге к берегу реки и вернемся по новому маршруту обратно в замок.

Познакомьтесь с величайшими достопримечательностями Мангейма с комфортом Segway.