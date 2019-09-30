Этот тур по Сегвею проведет вас по городу Мангейм. Вместе с гидом осмотрите самые интересные достопримечательности Мангейма, такие как замок Эренхоф, старая ратуша, водонапорная башня, Национальный театр и многое другое.

Слева, направо, прямо вперед: познакомьтесь с каждым уголком города с Segway. Не от А до Я, а от А до U - планировщики, которые строили улицы с буквенно-цифровыми названиями в Мангейме, в конце концов закончились! Но, в любом случае, вам есть что увидеть и открыть. Будьте сметены с ног фантастическими церквями, значимыми культурными достопримечательностями и многим другим. От барокко до модерна, все это есть!

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