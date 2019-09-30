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Опыт Segway тур по городу Мангейм
Откройте для себя такие достопримечательности, как замок Эренхоф, старая ратуша и водонапорная башня
Узнайте все, что вы когда-либо хотели знать о Мангейме от своего гида
Этот тур по Сегвею проведет вас по городу Мангейм. Вместе с гидом осмотрите самые интересные достопримечательности Мангейма, такие как замок Эренхоф, старая ратуша, водонапорная башня, Национальный театр и многое другое.
Слева, направо, прямо вперед: познакомьтесь с каждым уголком города с Segway. Не от А до Я, а от А до U - планировщики, которые строили улицы с буквенно-цифровыми названиями в Мангейме, в конце концов закончились! Но, в любом случае, вам есть что увидеть и открыть. Будьте сметены с ног фантастическими церквями, значимыми культурными достопримечательностями и многим другим. От барокко до модерна, все это есть!
Пример маршрута:
Schloss Ehrenhof
Иезуитенкирхе
Schillerplatz
Alte Sternwarte
Рейсс-Энгельхорн-Музей
Altes Rathaus
синагога
Museumsschiff
Национальный театр
Христоскирхе
Конгресс-центр Розенгартен
Вассертурм
Фридрихсплатц
Кунстхалле
Ответы на вопросы
Что входит
Особая награда
шлем
Туристический гид
Пончо от дождя
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Алкоголь и наркотики
Важная информация
Если погода нанесет ущерб, выльет с неба галлоны воды или вызовет сильный зимний шторм, тур, естественно, будет отложен. Как минимум за два дня до тура вам сообщат, состоится ли он. Принять участие может любой, кто младше 15 лет и имеет лицензию на мопед. Участники также должны весить от 45 до 115 кг и иметь рост не менее 1,40 метра
Если у вас есть серьезные физические ограничения, лучше не брать этот тур. То же самое касается катания под воздействием алкоголя или наркотиков. Как и с любым другим транспортным средством, езда на сегвее в состоянии алкогольного опьянения не допускается
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
30 сен 2019
Tev is very alert on safety hand has a great sense of humour. Best Segway tour ever! Deserves a beer after the tour:-)
K
Krista
16 апр 2018
C
Corinna
27 сен 2021
Es war toll. Unser Guide Jörg ist Mannheimer, liebt seine Stadt und versteht es sehr gut, diese Begeisterung zu übertragen. Wir haben Mannheim von einer ganz anderen Seite kennengelernt und viel Interessantes gesehen und erfahren.sehr zu empfehlen!
Ещё 4 отзыва
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