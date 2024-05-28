Что ещё посмотреть – экскурсии в Мюнхене

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Мюнхене на русском языке, цены от €139. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замки баварских королей
На машине
85 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 11:00
6 авг в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Роскошные замки Баварии
На автобусе
204 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
139 за человека
Немецкий технический музей в Мюнхене
15 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
267 за всё до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Пешая
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
На машине
37 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
267 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • А
    Артём
    21 мая 2024
    Замки баварских королей
    Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Замки баварских королей
    У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
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    день (8-9часов где-то). Игорь приехал за нами в отель (водит хорошо) и мы направились к замку. По дороге Игорь рассказывал про нынешнюю жизнь в Германии и конечно про историю, ее было много, мозг даже немного опух от информации, но после посещения замка все сложилось в единую понятную историю. Очень довольны. Прям восторг!!! Дети в школе потом презентацию делали по Баварии, очень много рассказали исторических фактов и интересных историй, которые донес Игорь и получили 5ки:))) Так что заключаю, информация доносится грамотно, хоть ее и много. На обратном пути заехали в деревушку в ресторан с видом на замок, было оч вкусно, сытно, питно и красиво;))) Советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Замки баварских королей
  2. Роскошные замки Баварии
  3. Немецкий технический музей в Мюнхене
  4. Легенды и мифы Старого Мюнхена
  5. Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 139 до 267. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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