7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 11:00
6 авг в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
€139 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
€267 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey28 мая 2024Экскурсия была проведена на высоком уровне!
- ААртём21 мая 2024Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
- ВВиктория14 мая 2024У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Что ещё посмотреть»
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