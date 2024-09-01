На Рождество – экскурсии в Мюнхене

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Мюнхене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Роскошные замки Баварии
На автобусе
204 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
139 за человека
Первый день в Мюнхене
Пешая
90 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
129 за всё до 2 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
11 сен в 16:00
100 за всё до 10 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
На машине
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
16 сен в 08:00
18 сен в 11:00
167 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • r
    rina
    1 сентября 2024
    Первый день в Мюнхене
    Замечательный экскурсовод Анна,провела с нами очень интересную и познавательную экскурсию по центру Мюнхена. За 3 часа экскурсии мы узнали много нового и с удовольствием порекомендуем Анну нашим друзьям и знакомым. Желаем вам и Анне приятных гостей и много работы.
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Роскошные замки Баварии
    Анна, наш гид провела нам замечательную экскурсию "Роскошные замки Баварии". Я записывалась на групповую экскурсию, но были только мы с
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    дочерью. Мы попали в замки Боварии, большое спасибо Анне,она помогла купить нам билеты уже на месте. Мы влюбились в красоту тех мест и по времени немного дольше были там. Наш гид очень интересно все рассказала, показала.

  • С
    Станислав
    1 июля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересных фактов о Мюнхене и Баварии!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
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    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
    Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
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    не обременительная, все посмотрели, составили впечатление о г. МЮНХЕНЕ, ознакомились с историей и современность, три часа пролетели незаметно. Очень рекомендуем гидов Трипстера.

  • T
    Tatiana
    29 апреля 2024
    Роскошные замки Баварии
    On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
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    wonderful this trip was thanks to my wonderful guide Anna. Anna not only told me the details about the places we visited but also showed me many pictures and portraits on her tablet of the historical characters she was telling me about. Anna was very professional throughout the tour and knew a great deal that made my excursion more enjoyable. I will most assuredly use your company again in the future when I am seeking a guide and recommend your services to all my friends who may be planning trips. 14 апреля 2024 года я была на вашей экскурсии в замок Нойшванштайн с гидом Анной. Я хотела сказать, насколько чудесной была эта поездка благодаря моему замечательному гиду Анне. Анна не только рассказала мне подробности о местах, которые мы посетили, но и показала мне на своем планшете множество фотографий и портретов исторических персонажей, о которых она мне рассказывала. Анна была очень профессиональна на протяжении всего тура и знала много нового, что сделало мою экскурсию еще более приятной. Я обязательно воспользуюсь вашей компанией снова в будущем, когда буду искать гида, и порекомендую ваши услуги всем своим друзьям, которые, возможно, планируют поездки.

  • А
    Антон
    18 марта 2024
    Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
    Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, много полезных советов для самостоятельного изучения города и получения удовольствия от еды, музеев и прогулок))
  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
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    своего дела с потрясающим знанием истории, с ней было очень комфортно и увлекательно как нам так и нашим детям! Спасибо ей огромное, хочется еще раз вернуться в этот замечательный город.

  • Д
    Денис
    15 января 2024
    Первый день в Мюнхене
    Спасибо большое Анне за такую интересную экскурсию! Получили большое удовольствие от обзорной экскурсии, материал был донесен легко и доступно, много интересных фактов. Город раскрылся с другой стороны! Однозначно рекомендуем!
  • T
    Telli
    30 декабря 2023
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На Рождество»

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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Рынок Виктуалиенмаркт
  7. Нойшвайнштайн
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Английский сад
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 167. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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