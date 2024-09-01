10 часов
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
€139 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
11 сен в 16:00
€100 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
16 сен в 08:00
18 сен в 11:00
€167 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- rrina1 сентября 2024Замечательный экскурсовод Анна,провела с нами очень интересную и познавательную экскурсию по центру Мюнхена. За 3 часа экскурсии мы узнали много нового и с удовольствием порекомендуем Анну нашим друзьям и знакомым. Желаем вам и Анне приятных гостей и много работы.
- ТТатьяна31 июля 2024Анна, наш гид провела нам замечательную экскурсию "Роскошные замки Баварии". Я записывалась на групповую экскурсию, но были только мы с
- ССтанислав1 июля 2024Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересных фактов о Мюнхене и Баварии!
- ТТатьяна1 июня 2024Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
- ЕЕлена22 мая 2024Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
- TTatiana29 апреля 2024On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
- ААнтон18 марта 2024Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, много полезных советов для самостоятельного изучения города и получения удовольствия от еды, музеев и прогулок))
- ООлег27 февраля 2024Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
- ДДенис15 января 2024Спасибо большое Анне за такую интересную экскурсию! Получили большое удовольствие от обзорной экскурсии, материал был донесен легко и доступно, много интересных фактов. Город раскрылся с другой стороны! Однозначно рекомендуем!
- TTelli30 декабря 2023Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На Рождество»
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