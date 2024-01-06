6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Легенды старого Мюнхена: уникальный путь по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Мюнхена, пройдите по историческим местам и услышите завораживающие истории
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Футбольный Мюнхен: Альянц Арена и музей FC Bayern
Захватывающая экскурсия на стадион Альянц Арена: от музея FC Bayern до VIP-лож. Погрузитесь в атмосферу большого футбола
Начало: Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
Расписание: ежедневно
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€220 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr6 января 2024Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
- SSemenov8 января 2020Экскурсия понравилась, соответствовать ожиданиям
- ЕЕкатерина22 декабря 2019Гид от Бога. Таких встречаешь раз в несколько лет.
- ССвищева6 января 2019Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Популярные экскурсии»
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