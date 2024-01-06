Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замок Нойшванштайн
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Легенды старого Мюнхена
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Легенды старого Мюнхена: уникальный путь по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Мюнхена, пройдите по историческим местам и услышите завораживающие истории
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 120 за всё до 7 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Футбольный Мюнхен: Альянц Арена и музей FC Bayern
Захватывающая экскурсия на стадион Альянц Арена: от музея FC Bayern до VIP-лож. Погрузитесь в атмосферу большого футбола
Начало: Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
Расписание: ежедневно
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
220 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    6 января 2024
    Замок Нойшванштайн
    Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
  • S
    Semenov
    8 января 2020
    Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
    Экскурсия понравилась, соответствовать ожиданиям
  • Е
    Екатерина
    22 декабря 2019
    Легенды старого Мюнхена
    Гид от Бога. Таких встречаешь раз в несколько лет.
  • С
    Свищева
    6 января 2019
    Исторический центр и Нимфенбург
    Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
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    продолжительностью 3 часа. Мы увидели Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских королей, побывали в средневековых кварталах и на Мариенплац, посетили Фрауэнкирхе- главный храм, побывали в пивном ресторане Хофбрайхаус. Большое спасибо, нам очень понравилось, несмотря на то, что шел мокрый снег))

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Замок Нойшванштайн
  2. Исторический центр и Нимфенбург
  3. Легенды старого Мюнхена
  4. Мюнхен: о самом главном за 2 часа
  5. Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 390. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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