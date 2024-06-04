2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 11:00
6 авг в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- SSergey28 мая 2024Экскурсия была проведена на высоком уровне!
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ААртём21 мая 2024Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
- ВВиктория14 мая 2024У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
- ДДенис15 января 2024Спасибо большое Анне за такую интересную экскурсию! Получили большое удовольствие от обзорной экскурсии, материал был донесен легко и доступно, много интересных фактов. Город раскрылся с другой стороны! Однозначно рекомендуем!
- ЕЕлена8 июня 2023Спасибо большое Трипстеру за хорошую организацию и оперативную обратную связь! Мы были в Мюнхене, проездом сего один день. Выбрали экскурсию
- SSergey23 апреля 2023Всё было очень интересно, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Все»
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