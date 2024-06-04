Все – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
69 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Первый день в Мюнхене
Пешая
89 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
129 за всё до 2 чел.
Замки баварских королей
На машине
85 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 11:00
6 авг в 08:00
267 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • А
    Артём
    21 мая 2024
    Замки баварских королей
    Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Замки баварских королей
    У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
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    день (8-9часов где-то). Игорь приехал за нами в отель (водит хорошо) и мы направились к замку. По дороге Игорь рассказывал про нынешнюю жизнь в Германии и конечно про историю, ее было много, мозг даже немного опух от информации, но после посещения замка все сложилось в единую понятную историю. Очень довольны. Прям восторг!!! Дети в школе потом презентацию делали по Баварии, очень много рассказали исторических фактов и интересных историй, которые донес Игорь и получили 5ки:))) Так что заключаю, информация доносится грамотно, хоть ее и много. На обратном пути заехали в деревушку в ресторан с видом на замок, было оч вкусно, сытно, питно и красиво;))) Советую!!!

  • Д
    Денис
    15 января 2024
    Первый день в Мюнхене
    Спасибо большое Анне за такую интересную экскурсию! Получили большое удовольствие от обзорной экскурсии, материал был донесен легко и доступно, много интересных фактов. Город раскрылся с другой стороны! Однозначно рекомендуем!
  • Е
    Елена
    8 июня 2023
    Первый день в Мюнхене
    Спасибо большое Трипстеру за хорошую организацию и оперативную обратную связь! Мы были в Мюнхене, проездом сего один день. Выбрали экскурсию
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    ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЮНХЕНЕ. Анна- супер профессиональный гид- всего за несколько часов познакомила нас с прекрасной столицей Баварии, красочно и кратко рассказала историю этой прекрасной Земли Германии. Спасибо!

  • S
    Sergey
    23 апреля 2023
    Первый день в Мюнхене
    Всё было очень интересно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Первый день в Мюнхене
  3. Замки баварских королей
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 267. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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