9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей, производством и интересными экспонатами легендарного автоконцерна

Ирена
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Ирена – представитель гидов
BMW — символ стиля, качества, успеха и определенного положения в обществе.

Сотни желающих мечтают увидеть, как появляются на свет автомобили этой марки.

Концерн БМВ в Мюнхене приоткрывает завесу тайны и приглашает на экскурсии по заводу и в музеи.

Так как групповые экскурсии на русском языке по производству не проводятся, я предлагаю отправиться со мной в эксклюзивный тур и изучить подробности производственного процесса, а также познакомиться с самыми интересными экспонатами BMW в Мюнхене.
182 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе BMW WELT
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
5
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW

Программа

  • Экскурсия по производству BMW проходит непосредственно в цехах завода в северной части Мюнхена. Ежедневно только здесь с конвейера сходит более 900 автомобилей и до 1400 двигателей. На экскурсии вы увидите практически все этапы производственного процесса: прессовочный цех, работу формовочных роботов, сварочные «многорукие» и удивительно точные аппараты и все это в динамике. Многоступенчатые процессы можно сравнить со сложным технологичным танцем ультрасовременных эргономичных роботов. В цехах сборки вам продемонстрируют воссоединение кузова и трансмиссии, выверенное до миллиметра. Вы познакомитесь с цехом окраски и узнаете, какие секреты, химические и физические процессы используются технологами BMW. Вам продемонстрируют, как проверяется качество на каждом этапе производства и расскажут о соблюдении законов защиты природы автогигантом BMW. Вы увидите сплоченную работу людей и машин — производителей символа качества для автодорог Германии и всего мира!
  • Экскурсия по Миру BMW исследует современный этап развития автоконцерна. На интерактивной экспозиции МИРА БМВ представлены все актуальные модели, начиная от мотоциклов, Mini и заканчивая Rolls-Royce. Можно забраться внутрь салона, заглянуть под капот автомобиля, а также узнать много интересного о технических характеристиках. Мы также увидим площадку выдачи новеньких авто их счастливым обладателям и я расскажу о помпезной драматургии процесса их получения!
  • Музей BMW – независимая экспозиция на площади более 5000 кв м в увлекательной форме повествует о наполненной событиями истории автопредприятия: от производства авиамоторных двигателей до производства автомобилей. Там представлено около 125 из наиболее ценных и наиболее привлекательных моделей авто, мотоциклов и двигателей бренда. Музей БМВ можно посетить самостоятельно или же заказать туда отдельную экскурсию.

Организационные детали

  • В указанную цену входят услуги русскоязычного гида-сопровождающего и бронирование экскурсии на определенную дату.
  • Цена индивидуального тура по заводу БМВ составляет 240 евро и не зависит от количества экскурсантов. Эта сумма оплачивается дополнительно после подтверждения корпорацией даты и времени тура.
  • В связи с большой популярностью экскурсии на производство бронируются за несколько месяцев или недель до посещения. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ НА ЗАВОД БМВ В МЮНХЕНЕ можно запросить на период с 5 мая до 22 июля. Ранее все распродано.
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе BMW WELT.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
20,01 Посещал данную экскурсию. Хочу сказать огромное спасибо Александру за то что дождался меня и провел увлекательный экскурс по истории БМВ. Сам завод оставил мощнее впечатление конструкторской и инженерной идеи. Спасибо так же и за подсказки по городу. Очень рекомендую поситить все что связанно с данным машиностроением.
27 июля 2019
Наш гид Александр очень интересно провёл экскурсию, несмотря на то, что формально он был просто переводчиком сотрудницы завода. Очень понравилось всем, в том числе детям, которые умудрились запомнить почти все, что им рассказывали.
Большое спасибо за интересно проведённое время.
4 ноября 2018
Замечательная экскурсия на завод БМВ с гидом Иреной! Интересный и увлекательный рассказ о концерне, его истории, современном этапе. Очень познавательно и зрелищно! Можно задавать вопросы гиду от завода. После экскурсии еще час бродили между машинами на выставке (мини купер, БМВ, роллс-ройсы) во всех машинах и на мотоциклах можно свободно находиться (сидеть, трогать, открывать и т.д.), спрашивать о них консультантов, фотографироваться! Нам очень понравилось! Рекомендуем экскурсию и гида Ирену! Она всегда была с нами на связи, до экскурсии напомнила о времени и месте встречи. Огромное спасибо!
11 мая 2018
Были с сыном 12 лет на экскурсии по заводу БМВ. Экскурсия организована замечательно. Т.к. до завода мы добирались на машине, то по дороге Александр нам рассказывал об истории БМВ и не только. Большое спасибо также Алексею. Т.к. экскурсия вместе с дорогой достаточно длительная, то комфорт и взаимопонимание это немаловажно. Сыну было очень интересно. Еще раз большое спасибо за такую прекрасно организованную экскурсию и комфортную поездку в компании таких приятных и эрудированных людей.
Лариса
10 марта 2018
Прекрасно провели время вместе с гидом Юрием. Замечательный рассказчик -всем рекомендую. Рассказывал помимо темы Экскурсии много интересных исторических вещей, связанных с Германией.
11 августа 2017
Экскурсия очень понравилась! Вёл экскурсию Юрий. Муж поклонник BMW, поэтому хотел узнать как можно больше про сам концерн и о производстве машин, но экскурсовод рассказал даже больше, чем мы ожидали! Много интересных фактов о Баварии, о традициях, о жизни немцев, все наши вопросы получили развёрнутые ответы, так что видно, что Юрий очень погружён в материал и все время ее актуализирует. Очень рекомендую этого гида!
10 мая 2017
Прекрасная экскурсия, замечательный интересный и любознательныйчеловек Александр, походили с ним как с добрым знакомым. Рассказал обо всех интересных моментах. Мой муж занимается автомобилями и ему было очень интересно.
28 июня 2016
Здравствуйте! Прекрасная работа гида Ирены, очень прекрасный перевод во время экскурсии, плюс приятное общение, оставило только массу положительных имоций! Так же огромное спасибо гиду от завода БМВ, Тому, все было информативно, ответы на любые вопросы. Улыбки и хорошее настроение, профессионализм, наших сопровождающих, оставило огромное удовольствие, от данной экскурсии, 5+++. Очень рекомендуем для выбора различных экскурсий Ирену. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
22 апреля 2016
Экскурсию вел экскурсовод Юрий . Юрий отлично подал информацию. Рассказал все и даже больше. У нас было время для свободного посещения города. Юрий дал рекомендации что лучше посмотреть исходя из нашего времени.Вообщем ребята молодцы.

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