Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Погрейтесь на солнце в двухэтажном автобусе
Садитесь в автобус и выходите на любых остановках когда вам угодно
Осмотрите ключевые достопримечательности Мюнхена на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом в рамках hop-on hop-off тура. Мюнхен славится своей красивой старинной архитектурой, и этот тур позволит вам увидеть лучшие места баварской столицы.
Экспресс-тур идеально подходит для гостей города с насыщенной программой, которые хотели бы осмотреть достопримечательности Мюнхена в удобном темпе. Автобусы отправляются каждые 20 минут, в зависимости от сезона, до 17:20. Продолжительность одного круга составляет один час.
Ниже представлен список остановок у различных достопримечательностей.
Остановки:
1. Центральный вокзал.
2. Ареал искусства.
3. Одеонсплац.
4. Айсбах.
5. Немецкий музей.
6. Мариенплац/Таль.
7. Площадь Макса Иосифа.
8. Карлсплац/Штахус.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт на время мероприятия: Автобус, минивэн
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
K
Kurt
19 июля 2013
На самом деле нет ничего, на что можно было бы пожаловаться в туре 17, 13 июля (9:30 утра), даже если система наушников вышла из строя. Объявления (на немецком и английском языках) все еще были просты для понимания, информативны и приятны: короткая речь, длинное значение. Мне также понравился выбор маршрутов по их прекрасному городу. Комплименты, этот тур был идеальным для меня!
R
Ralf
11 дек 2012
Это примерно 1 час езды на автобусе по старому городу Мюнхену содержит много информации о городе, важных зданиях и другую интересную туристическую информацию. Информация предоставляется в прямом эфире на немецком и английском языках через динамики. Наушники не требуются. В холодную солнечную погоду мы были на верхней палубе под брезентом (который можно сложить обратно в теплую погоду) теплее, чем мы думали изначально. Мы можем рекомендовать этот автобусный тур всем посетителям Мюнхена.
P
Paul
25 июля 2020
Тур прошел хорошо. Мы смогли добраться до всех достопримечательностей за короткое время. Единственным минусом было то, что до 17:00 ходили только автобусы.
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