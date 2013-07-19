Осмотрите ключевые достопримечательности Мюнхена на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом в рамках hop-on hop-off тура. Мюнхен славится своей красивой старинной архитектурой, и этот тур позволит вам увидеть лучшие места баварской столицы.

Экспресс-тур идеально подходит для гостей города с насыщенной программой, которые хотели бы осмотреть достопримечательности Мюнхена в удобном темпе. Автобусы отправляются каждые 20 минут, в зависимости от сезона, до 17:20. Продолжительность одного круга составляет один час.

Ниже представлен список остановок у различных достопримечательностей.

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