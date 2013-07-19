Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур

Откройте для себя основные моменты Мюнхена на борту одного из наших двухэтажных автобусов с открытым верхом

3.7
74 отзыва
Билет на автобус
Откройте для себя основные моменты Мюнхена на борту одного из наших двухэтажных автобусов с открытым верхом в этом компактном hop-on hop-off туре.

Экспресс-тур идеально подходит для посетителей города с плотным графиком и предлагает максимальную гибкость с несколькими отправлениями.
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур
Мюнхен: 24-часовой hop-on hop-off экспресс-тур

Что вы увидите 🤩

  • Мариенплац
  • Карлсплац, Мюнхен
  • Одеонсплац
  • Площадь Макса Иосифа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Погрейтесь на солнце в двухэтажном автобусе
  2. Садитесь в автобус и выходите на любых остановках когда вам угодно
Осмотрите ключевые достопримечательности Мюнхена на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом в рамках hop-on hop-off тура. Мюнхен славится своей красивой старинной архитектурой, и этот тур позволит вам увидеть лучшие места баварской столицы.
Экспресс-тур идеально подходит для гостей города с насыщенной программой, которые хотели бы осмотреть достопримечательности Мюнхена в удобном темпе. Автобусы отправляются каждые 20 минут, в зависимости от сезона, до 17:20. Продолжительность одного круга составляет один час.
Ниже представлен список остановок у различных достопримечательностей.

Остановки:

  • 1. Центральный вокзал.
  • 2. Ареал искусства.
  • 3. Одеонсплац.
  • 4. Айсбах.
  • 5. Немецкий музей.
  • 6. Мариенплац/Таль.
  • 7. Площадь Макса Иосифа.
  • 8. Карлсплац/Штахус.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на время мероприятия: Автобус, минивэн
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

K
19 июля 2013
На самом деле нет ничего, на что можно было бы пожаловаться в туре 17, 13 июля (9:30 утра), даже если система наушников вышла из строя. Объявления (на немецком и английском языках) все еще были просты для понимания, информативны и приятны: короткая речь, длинное значение. Мне также понравился выбор маршрутов по их прекрасному городу. Комплименты, этот тур был идеальным для меня!
R
11 дек 2012
Это примерно 1 час езды на автобусе по старому городу Мюнхену содержит много информации о городе, важных зданиях и другую интересную туристическую информацию. Информация предоставляется в прямом эфире на немецком и английском языках через динамики. Наушники не требуются. В холодную солнечную погоду мы были на верхней палубе под брезентом (который можно сложить обратно в теплую погоду) теплее, чем мы думали изначально. Мы можем рекомендовать этот автобусный тур всем посетителям Мюнхена.
P
25 июля 2020
Тур прошел хорошо. Мы смогли добраться до всех достопримечательностей за короткое время. Единственным минусом было то, что до 17:00 ходили только автобусы.
Ещё 71 отзыв

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мюнхена

👥ГрупповыеМариенплац🗽ДостопримечательностиАрхитектурные экскурсииКультура и историяМероприятияСемейные мероприятияReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныHop-on hop-offТуры Hop-on Hop-offМероприятия для всей семьиДетские мероприятияОдеонсплацКарлсплац, МюнхенПлощадь Макса ИосифаТранспорт🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Мюнхене

Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
В группе
до 50 чел.
4
1137
1 479
за 1 чел.
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
🚌 На автобусе
Отправляйтесь в панорамный обзорный тур по Мюнхену на двухэтажном автобусе
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
В группе
до 30 чел.
5
10
16.9
за 1 чел.
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
🚌 На автобусе
Отправляйтесь на панорамный обзорный тур по Мюнхену на двухэтажном автобусе
Ежедневно с 10:00 до 16:30
Экспресс-тур по Мюнхену
Индивидуально
для 5 чел.
5
8
40
за 1-5 чел.
Экспресс-тур по Мюнхену
👣 Пешеходная
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Замки Нойшванштайн и Линдерхоф: тур на день из Мюнхена
В группе
до 50 чел.
4.4
3286
10ч 30м
5 426
за 1 чел.
Замки Нойшванштайн и Линдерхоф: тур на день из Мюнхена
Откройте для себя великолепные замки Людвига II - короля Баварии
Пивной тур по Мюнхену
Индивидуально
для 4 чел.
5
2
270
за 1-4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Что такое настоящий пивной тур
по договоренности
Тайны и шарм Мюнхена
Индивидуально
для 10 чел.
5
6
75
за 1-10 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
👣 Пешеходная
Лёгкая ознакомительная прогулка по центру Мюнхена
Любое Вам удобное время
Романтическая дорога и Ротенбург: тур из Мюнхена
В группе
до 50 чел.
4.3
223
10ч 30м
4 726
за 1 чел.
Романтическая дорога и Ротенбург: тур из Мюнхена
Оцените незабываемую красоту Нёрдлингер-Райса в Швабии
Легенды старого Мюнхена
Индивидуально
для 7 чел.
5
6
120
за 1-7 чел.
Легенды старого Мюнхена
👣 Пешеходная
Вас ждет небольшая экскурсия по Мюнхену с осмотром основных достопримечательностей
Старая Пинакотека - 10 шедевров за 2 часа
В группе
до 20 чел.
5
8
40
за 1 чел.
Старая Пинакотека - 10 шедевров за 2 часа
Старая пинакотека Мюнхена - одна из известнейших галерей мира - это собрание главных произведений живописцев от эпохи
по воскресеньям в 10:00 (сбор за 15 минут до старта)
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
2ч 30м
125
за 1-10 чел.
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
Открыть разные по стилю и духу районы и почувствовать себя частью городского сообщества
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Индивидуально
для 7 чел.
5
146
79
за 1-7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
👣 Пешеходная
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Индивидуально
для 5 чел.
5
20
98
за 1-5 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
👣 Пешеходная
Самое загадочное и таинственное из истории города
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...

GRAY LINE Sightseeing Munich проводит ещё 1 экскурсию

Мюнхен: большой тур на двухэтажном hop-on hop-off автобусе
В группе
до 50 чел.
4.1
170
2 100
за 1 чел.
Мюнхен: большой тур на двухэтажном hop-on hop-off автобусе
🚌 На автобусе
Познакомьтесь с Мюнхеном во время hop-on hop-off экскурсии на автобусе
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мюнхене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мюнхене
🇩🇪