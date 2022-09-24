Октоберфест 2020: пиво и не только

Оказаться в эпицентре легендарного баварского праздника и узнать всё о его традициях

Добро пожаловать на культовый фестиваль Октоберфест! Вместе со мной вы погрузитесь в атмосферу баварского праздника, где пиво льется рекой, а местные жители щеголяют в ярких традиционных костюмах.

Мы прогуляемся среди знаменитых шатров, поговорим о местной культуре пивоварения и разберемся, почему именно Бавария стала пивной столицей мира.
Октоберфест 2020: пиво и не только
Октоберфест 2020: пиво и не только
Октоберфест 2020: пиво и не только
Октоберфест 2020: пиво и не только
Октоберфест 2020: пиво и не только
Октоберфест 2020: пиво и не только
Октоберфест 2020: пиво и не только
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Описание

Что вас ожидает

🍻 К истокам Октоберфеста
Главное событие осени в Баварии вот уже больше 200 лет собирает поклонников пива со всего света — но с чего всё начиналось? В сердце Октоберфеста вы узнаете, какое отношение к зарождению праздника имеют кронпринц Людвиг I и принцесса Тереза, как проходят традиционные веселые парады пивоваров и национальных баварских костюмов. Я расскажу о неизменных ритуалах фестиваля: как дают ежегодный сигнал к началу гуляний, кто откупоривает первый бочонок пива и что означает дружный баварский возглас «O’zapft is»! А вы, разумеется, узнаете самое интересное о многовековых пивных традициях Мюнхема, особенностях местного хмельного напитка и его ведущих производителях.

🎪 Баварский праздник изнутри!
Мы прогуляемся среди знаменитых пивных шатров и с головой погрузимся в детали баварской культуры: я расскажу, чем одни сорта пива отличаются от других, какие тайны скрывает в себе знаменитый баварский наряд, и поделюсь другими забавными фактами о шумном и веселом Октоберфесте. С моей помощью вы сориентируетесь на площадке фестиваля, узнаете, какие национальные блюда здесь стоит попробовать, где купить самый вкусный крендель и шляпу с пером и какие аттракционы однозначно заслуживают внимания.

Организационные детали

  • В 2019 году Октоберфест начнется 21 сентября и продлится до 6 октября.
  • Билеты в шатры, на парад пивоваров и на парад в национальных костюмах резервируются и оплачиваются дополнительно. Как правило, в дневное время найти место в шатрах несложно, а вот для вечернего посещения советуем позаботиться о билетах заранее!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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