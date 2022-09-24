Добро пожаловать на культовый фестиваль Октоберфест! Вместе со мной вы погрузитесь в атмосферу баварского праздника, где пиво льется рекой, а местные жители щеголяют в ярких традиционных костюмах. Мы прогуляемся среди знаменитых шатров, поговорим о местной культуре пивоварения и разберемся, почему именно Бавария стала пивной столицей мира.

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Описание

Что вас ожидает

🍻 К истокам Октоберфеста

Главное событие осени в Баварии вот уже больше 200 лет собирает поклонников пива со всего света — но с чего всё начиналось? В сердце Октоберфеста вы узнаете, какое отношение к зарождению праздника имеют кронпринц Людвиг I и принцесса Тереза, как проходят традиционные веселые парады пивоваров и национальных баварских костюмов. Я расскажу о неизменных ритуалах фестиваля: как дают ежегодный сигнал к началу гуляний, кто откупоривает первый бочонок пива и что означает дружный баварский возглас «O’zapft is»! А вы, разумеется, узнаете самое интересное о многовековых пивных традициях Мюнхема, особенностях местного хмельного напитка и его ведущих производителях.

🎪 Баварский праздник изнутри!

Мы прогуляемся среди знаменитых пивных шатров и с головой погрузимся в детали баварской культуры: я расскажу, чем одни сорта пива отличаются от других, какие тайны скрывает в себе знаменитый баварский наряд, и поделюсь другими забавными фактами о шумном и веселом Октоберфесте. С моей помощью вы сориентируетесь на площадке фестиваля, узнаете, какие национальные блюда здесь стоит попробовать, где купить самый вкусный крендель и шляпу с пером и какие аттракционы однозначно заслуживают внимания.

Организационные детали