Дарья проводит ещё 5 экскурсий

Вы совершите кулинарное путешествие в самом сердце Баварии и откроете город через насыщенные вкусовые впечатления. Я расскажу вам о привычках и традициях местных жителей, о культуре пивоварения и особенностях баварской кухни, которая подарит вам новые идеи для вдохновения. Вы не только познакомитесь с кулинарной историей города, но и продегустируете разнообразные национальные блюда Баварии в лучших точках Мюнхена.

Что вас ожидает

Лучшие кулинарные точки Мюнхена

Вы познакомитесь с историей баварской кухни, узнаете о старинных традиционных блюдах, рецепты которых создавались тысячелетиями и впитали в себя традиции и обычаи своего народа. Диапазон баварской кухни простирается от типичной баварской пивной до ресторанов высокой кухни. Вы побываете на историческом рынке города Виктуалиенмаркт, который славится своими необыкновенными кулинарными традициями. Здесь можно попробовать лучшие мюнхенские супы, разные вкусные колбаски, сыры и множество других вкусностей, о которых вы и не подозревали. Вы также посетите самый знаменитый деликатесный магазин города, продегустируете лучший немецкий кофе и познакомитесь с кухней известного мюнхенского шеф-повара.

Баварское пиво — и этим все сказано

Конечно, кулинарный тур в сердце пивной Баварии немыслим без баварского пива, ведь многовековые традиции пивоварения прочно вплетены в историю города. Вы посетите самую известную пивную Баварии, а также побываете в самых старых пивоварнях города, где сможете отведать свежее живое пиво прямо из бочки. Вы узнаете о тонкостях создания напитка, его основных видах и услышите несколько занимательных историй о том, как формировалась и поддерживалась пивная культура Германии.