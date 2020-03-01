Дарья проводит ещё 5 экскурсий

Лучшие кулинарные точки Мюнхена Вы познакомитесь с историей баварской кухни, узнаете о старинных традиционных блюдах, рецепты которых создавались тысячелетиями и впитали в себя традиции и обычаи своего народа. Диапазон баварской кухни простирается от типичной баварской пивной до ресторанов высокой кухни. Вы побываете на историческом рынке города Виктуалиенмаркт, который славится своими необыкновенными кулинарными традициями. Здесь можно попробовать лучшие мюнхенские супы, разные вкусные колбаски, сыры и множество других вкусностей, о которых вы и не подозревали. Вы также посетите самый знаменитый деликатесный магазин города, продегустируете лучший немецкий кофе и познакомитесь с кухней известного мюнхенского шеф-повара.
Баварское пиво — и этим все сказано Конечно, кулинарный тур в сердце пивной Баварии немыслим без баварского пива, ведь многовековые традиции пивоварения прочно вплетены в историю города. Вы посетите самую известную пивную Баварии, а также побываете в самых старых пивоварнях города, где сможете отведать свежее живое пиво прямо из бочки. Вы узнаете о тонкостях создания напитка, его основных видах и услышите несколько занимательных историй о том, как формировалась и поддерживалась пивная культура Германии.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие друзья!
Я рада, что следующее ваше путешествие — в Мюнхен. Я живу в Мюнхене уже почти всю свою жизнь с самого юного возраста. Получив высшее образование в Вене, я вернулась в Мюнхен и организовала компанию. Наша команда гидов специализируется на экскурсионных турах по Мюнхену и Баварии для групп и индивидуальных путешественников. В своей работе мы стремимся сочетать профессионализм, ответственность и жизнерадостность! Ждем вас в гости! :)
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с его легендами
Я проведу вас по улицам и переулкам Старого города и раскрою самые интересные факты из многовековой истории баварской столицы. Вы узнаете, как Мюнхен стал Афинами на Изаре, что скрывается за фасадами великолепных дворцов и каковы традиции национальной кухни и пивоварения. Я покажу все главные достопримечательности и расскажу, как и чем живут современные мюнхенцы.
Путешествие по стопам загадочного короля Людвига II к лебединым замкам Линдерхоф и Нойшванштайн
Вы отправитесь в удивительное путешествие по Баварии, посетите знаменитые рыцарские замки, познакомитесь с германскими сагами и мифологическими сюжетами, проникнитесь атмосферой мифического средневековья.
История и легенды города на прогулке по его самым знаковым и самым необычным местам
Вы устали от стандартных пешеходных обзорных экскурсий и хотите посмотреть весь Мюнхен за 4 часа? Давайте отправимся в маленькое путешествие во времени, и я покажу вам мой любимый Мюнхен нескучно и увлекательно!
Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века
Достопримечательности Мюнхена хранят и невеселые истории — на экскурсии мы пройдем по центру города и осмотрим памятники, ставшие свидетелями расцвета национал-социализма. Вы поймете причины его появления, услышите о важных для партии датах и людях и раскроете грандиозные планы Третьего Рейха по превращению Мюнхена в «столицу движения».
Путешествие из Мюнхена в баварский городок, куда каждый стремится за щепоткой волшебства
Приглашаю вас в самый уютный уголок Баварии, где царит атмосфера сказки 365 дней в году. Прогулка по улочкам с подлинной печатью Средневековья неминуемо погрузит вас в романтичный дух города! А я поделюсь историями о том, как здесь жили и работали люди эпохами раньше, помогу разобраться в стилях архитектуры, покажу самые запоминающиеся фахверковые дома и проведу по крепостной стене.
Зайти в аутентичные пивные города и услышать о традициях изготовления напитка
Мюнхен — пивная столица мира. Здесь выпивается почти 200 литров пенного на человека в год. Я проведу вас «пивным» маршрутом и расскажу о традициях пивоварения в Мюнхене и Баварии. А в лучших барах вы продегустируете первоклассные образцы «жидкого хлеба».
Попробовать главный напиток родины Октоберфеста в любое время года
Первым делом вы окажетесь на лугу Терезы, где ежегодно проходит Октоберфест. А далее, вдохновившись этим местом, отправитесь на поиски первых баварских пивоварен, чтобы прикоснуться к вековым традициям. Вы разберётесь в сортах пива, попробуете главные немецкие закуски и почувствуете себя настоящим бюргером, знающим толк в пенном напитке.