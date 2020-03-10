Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите величественные замки Нойшванштайн и Линдерхоф
Осмотрите Хоэншвангау, где Людвиг провел детство
Посетите маленький баварский городок Обераммергау
Посетите великолепные замки Нойшванштайн и Линдерхоф. Наслаждайтесь вкусным обедом в Хоэншвангау и совершите небольшой объезд через живописный город Обераммергау.
Сядьте на автобус с кондиционером и посетите замок Нойшванштайн. Расположенный у подножия Альп, полюбуйтесь одной из самых впечатляющих достопримечательностей Германии. Уделите 4 часа, чтобы осмотреть территорию (билет не включен).
Прибытие в Линдерхоф, единственный замок, который удалось построить Людвигу II. В полдень остановка в замке Хоэншвангау, доме детства Людвига, на обед (не входит в стоимость).
Если позволяет время, продолжайте движение по Обераммергау и заблудитесь на причудливых улицах этого живописного города.
Ответы на вопросы
Что входит
Путешествие на роскошном туристическом автобусе
Профессиональный гид-экскурсовод
Аудиогид (по желанию)
Что не входит
Входные билеты (можно купить у гида во время поездки). Входные билеты: 27 евро за взрослого, 6 евро за ребенка
Обед
Дополнительная еда и напитки (можно приобрести в автобусе)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
FFP2 mask
Важная информация
В автобусе и замке имеются аудиогиды. Аудиогиды доступны на испанском, французском, итальянском, китайском, португальском, русском и японском языках
Дорога от центра продажи билетов до замка занимает 30–40 минут пешком, около 1,5 км вверх по крутому склону
Мост королевы Марии закрыт на ремонт до осени 2022 г
Для оплаты входных билетов можно использовать только дебетовые и кредитные карты
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
Все участники старше 12 лет и 3 месяцев должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники также должны предоставить отрицательный результат теста на антиген, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Учащиеся младше 12 лет и 3 месяцев могут предъявить подтверждение прохождения регулярного школьного тестирования и документ, подтверждающий возраст, вместо доказательства вакцинации или перенесенной инфекции
Все участники старше 12 лет должны предоставить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
Andrii
10 мар 2020
Ездили 06.03.2020. Очень хорошо продуманный тур. Немного подвела погода, да и сезон не совсем удачный. Парк возле дворца Линдерхоф, фонтаны закрыты, закрыты основные смотровые площадки Нойшванштайна: Marienbrücke и более высокие площадки. Проход в ту сторону перекрыт полностью. Внутри замка Нойшванштайн частично идет реконструкция. Экскурсии внутрь замка Нойшванштайн и дворца Линдерхоф частично компенсируют эти неудобства (поздней осенью и ранней весной рекомендую эти экскурсии). Из преимуществ отмечу относительно небольшое количество туристов. Аудиогид дает достаточно информации, но если немного понимаете английский, то получите еще больше интересной информации в качестве бонуса.
Y
Yulia
24 сен 2019
Хороший тур, охвативший Дворец и Замок. Также мы заезжали в маленькую деревушку по пути, где можно было минут 20 погулять и покушать мороженое. Путь назад был просто адом. Не знаю сколько часов мы ехали - 3?4? однополосное движение и 2км/час как черепахи ползли. Приехали уже очень поздно обратно, всё впечатление смазалось. Иначе было хорошо. Гид наш была очень забавная говорюшка, которая рассказала очень много инетресного. Конечно тур был галопом по европам, везде бежали. И честно внутри ни замка ни дворца делать нечего. Просто на них посмотреть прекрасно, а внутрь даже не тратьте деньги если когда нибудь были или в Версале или Петергофе или где-то подобном.
D
Dmitry
21 сен 2019
Замечательная экскурсия! Очень понравилось! Даже без знания иностранного языка все понятно и организовано, не потеряетесь. В автобусе есть аудигид на русском можно подключить, говорят какой номер подключить. Автобусы двухэтажные очень комфортно. На Нойшванштайн дают почти 4 часа если внутрь замка не ходить можно погулять вдоволь, посмотреть на замок со всех смотровых площадок и ещё где нибудь посидеть с кружкой пива!
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