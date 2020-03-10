Посетите великолепные замки Нойшванштайн и Линдерхоф. Наслаждайтесь вкусным обедом в Хоэншвангау и совершите небольшой объезд через живописный город Обераммергау.

Сядьте на автобус с кондиционером и посетите замок Нойшванштайн. Расположенный у подножия Альп, полюбуйтесь одной из самых впечатляющих достопримечательностей Германии. Уделите 4 часа, чтобы осмотреть территорию (билет не включен).

Прибытие в Линдерхоф, единственный замок, который удалось построить Людвигу II. В полдень остановка в замке Хоэншвангау, доме детства Людвига, на обед (не входит в стоимость).

Если позволяет время, продолжайте движение по Обераммергау и заблудитесь на причудливых улицах этого живописного города.