Полезная информация о Нойштадт-ам-Рюбенберге
Что нужно знать о Нойштадт-ам-Рюбенберге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нойштадт-ам-Рюбенберге
03:2116
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Нойштадт-ам-Рюбенберге
|По-английски
|Neustadt am Ruebenberge
|Население города
|45 942 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|42 м. от уровня моря