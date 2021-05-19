Всё о Нойштадт-ам-Рюбенберге

Полезная информация о Нойштадт-ам-Рюбенберге

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Местное время в Нойштадт-ам-Рюбенберге
03:2116
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаНойштадт-ам-Рюбенберге
По-английскиNeustadt am Ruebenberge
Население города45 942 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота42 м. от уровня моря

Где находится Нойштадт-ам-Рюбенберге на карте