2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 сен в 15:15
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
€302 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина12 августа 2024Мы остались очень довольны экскурсии! То что Борис любит этот город, его историю и свою работу, чувствуется с первых минут.
- ЕЕлена1 августа 2024С Иреной общались посредством переписки. Если бы ее манера общения не была так резка и категорична то мы бы все
- ННаталья1 августа 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо организаторам и гиду Марине! Марина замечательный экскурсовод, она не только прекрасно владеет историческим материалом, но умеет увлекательно его преподнести. Спасибо огромное, это была лучшая экскурсия из всех в эту поездку!
- ДДымшиц30 июня 2024Невероятные энциклопедические знания,лёгкость изложения,обаяние,мы в восторге! Огромное спасибо!!!!
- ИИрина12 июня 2024Знакомство с Германией мы решили начать с Нюрнберга. Прекрасный город, архитектура. Борис рассказ нам много интересного, истории легенды и много исторических фактов. Очень хорошо подготовленный гид с большим багажом знаний. Спасибо большое. Все было замечательно.
- ККсения9 мая 2024Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «На Рождество»
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