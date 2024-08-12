На Рождество – экскурсии в Нюрнберге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Нюрнберге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Нюрнбергом каждый день
Пешая
71 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Нюрнбергу
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 сен в 15:15
25 за человека
Нюрнберг сквозь века
Пешая
41 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 10 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
302 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    12 августа 2024
    Нюрнберг сквозь века
    Мы остались очень довольны экскурсии! То что Борис любит этот город, его историю и свою работу, чувствуется с первых минут.
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    Особенно понравилась подача материала: доступно, интересно, разносторонне и не загружено датами и профессиональными терминами! Одно то, что при температуре + 30 он смог привлечь наше внимание на все 4 часа, говорит о высокой профессиональности гида!

    Мы остались очень довольны экскурсии! То что Борис любит этот город, его историю и свою работу
  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Свидание с Нюрнбергом каждый день
    С Иреной общались посредством переписки. Если бы ее манера общения не была так резка и категорична то мы бы все
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    свои экскурсии приобрели в этой компании. Особенно как оказалось впоследствии, что мы земляки. Прочитав отзывы, выбрали Игоря в гиды для поездки в Лебединый замок и не ошиблись. Спокойный человек, очень грамотный, умный рассказчик по истории и до насущных тем, к тому же аккуратный водитель на небольшой чистенькой машинке. Игорь был предусмотрителен к мельчайшим деталям по всему маршруту (парковки/ кофе/ вход-выход, удачные фотозоны и тд). Забрал от отеля и туда же вернул. Идеально отработал. Спасибо

    С Иреной общались посредством переписки. Если бы ее манера общения не была так резка и категоричнаС Иреной общались посредством переписки. Если бы ее манера общения не была так резка и категоричнаС Иреной общались посредством переписки. Если бы ее манера общения не была так резка и категоричнаС Иреной общались посредством переписки. Если бы ее манера общения не была так резка и категорична
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Свидание с Нюрнбергом каждый день
    Экскурсия очень понравилась, спасибо организаторам и гиду Марине! Марина замечательный экскурсовод, она не только прекрасно владеет историческим материалом, но умеет увлекательно его преподнести. Спасибо огромное, это была лучшая экскурсия из всех в эту поездку!
  • Д
    Дымшиц
    30 июня 2024
    Нюрнберг сквозь века
    Невероятные энциклопедические знания,лёгкость изложения,обаяние,мы в восторге! Огромное спасибо!!!!
  • И
    Ирина
    12 июня 2024
    Нюрнберг сквозь века
    Знакомство с Германией мы решили начать с Нюрнберга. Прекрасный город, архитектура. Борис рассказ нам много интересного, истории легенды и много исторических фактов. Очень хорошо подготовленный гид с большим багажом знаний. Спасибо большое. Все было замечательно.
  • К
    Ксения
    9 мая 2024
    Свидание с Нюрнбергом каждый день
    Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!
    Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с НюрнбергомГрупповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с НюрнбергомГрупповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом

Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «На Рождество»

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  1. Свидание с Нюрнбергом каждый день
  2. Нюрнберг сквозь века
  3. Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в сентябре 2024
Сейчас в Нюрнберге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 302. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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