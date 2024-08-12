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свои экскурсии приобрели в этой компании. Особенно как оказалось впоследствии, что мы земляки. Прочитав отзывы, выбрали Игоря в гиды для поездки в Лебединый замок и не ошиблись. Спокойный человек, очень грамотный, умный рассказчик по истории и до насущных тем, к тому же аккуратный водитель на небольшой чистенькой машинке. Игорь был предусмотрителен к мельчайшим деталям по всему маршруту (парковки/ кофе/ вход-выход, удачные фотозоны и тд). Забрал от отеля и туда же вернул. Идеально отработал. Спасибо