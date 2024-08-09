2 часа 9 минут
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Познакомьтесь с Нюрнбергом: крепость, готические церкви, рождественские ярмарки и музеи. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: По договорённости
Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее.
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€110 за всё до 15 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Неповторимая прогулка по историческим местам Нюрнберга
Пешеходная экскурсия по старому городу Нюрнберга с посещением главных достопримечательностей и секретных уголков. Узнайте город с новой стороны
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нюрнберга в Регенсбург: индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Регенсбургу подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь местной кухней
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург: индивидуальная экскурсия
Получите незабываемые впечатления от Вюрцбурга на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Мариенберг, резиденции и местных гастрономических традициях
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер: индивидуальная экскурсия
Получите правильные впечатления от Ротенбург-об-дер-Таубера на пешеходной экскурсии. Узнайте историю города, посетите центральную площадь, парк и башни
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нюрнберга в Бамберг: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Бамберг на пешеходной экскурсии. Увидите церкви, мосты, дворцы и знаменитую ратушу. Узнайте о Гофмане и насладитесь местной кухней
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Популярные экскурсии»
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