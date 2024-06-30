3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века: индивидуальная экскурсия
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг: индивидуальная экскурсия по городу
Прогулка по Нюрнбергу подарит вам незабываемые впечатления: от средневековой архитектуры до местных деликатесов. Узнайте историю города и его легенды
Начало: В районе вокзала Нюрнберга
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€105 за всё до 15 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Нюрнберг: самый немецкий из немецких городов
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
8 авг в 16:00
9 авг в 14:00
€302 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДымшиц30 июня 2024Невероятные энциклопедические знания,лёгкость изложения,обаяние,мы в восторге! Огромное спасибо!!!!
- ИИрина12 июня 2024Знакомство с Германией мы решили начать с Нюрнберга. Прекрасный город, архитектура. Борис рассказ нам много интересного, истории легенды и много исторических фактов. Очень хорошо подготовленный гид с большим багажом знаний. Спасибо большое. Все было замечательно.
- ССергей24 апреля 2024Редко попадаются гиды с такими широкими познаниями. Я был в Нюрнберге не первый раз, но Борис раскрыл его с разных сторон, связал историю географию, архитектуру вместе. Огромное спасибо! Настоятельно рекомендую.
- ДДмитрий28 августа 2022Светлана - молодец! Очень глубокое знание темы. Буквально о каждом здании может рассказать историю от момента замысла!
- ААнна24 ноября 2019Экскурсия понравилась, как и сам город. Как по мне, главное- настроение самих экскурсантов. Если ты настроен позитивно, то и экскурсия
- ВВячеслав14 января 2019Большое спасибо за экскурсию! Понятный и удобный способ оформления заказа и оплаты. Гид Светлана смогла изменить время проведения экскурсии в соответствии
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Все»
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