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с нашими пожеланиями, так как ехали из другого региона и время было ограничено. Так же посоветовала удобную парковку. Экскурсия запомнилась! Рассказ был очень информативный и легко запоминающийся, дети то же слушали с большим интересом. Светлана, обладая большими знаниями о городе, могла бы говорить о нем бесконечно! Но мы сильно замерзли и Светлана посоветовала отличный ресторан, что бы согреться. Несмотря на холод, Нюрнберг будем вспоминать с теплотой. Всем рекомендуем!