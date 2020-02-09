42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю на прогулку по гордому готическому Нюрнбергу и царственному и одновременно уютному Мюнхену. Эти города — идеальные кулисы для того, чтобы рассказывать истории о живых людях: как они одевались, что ели, во что верили. Наверное, поэтому я люблю и архитектуру: ведь старые дома — свидетели тех историй. Провожу экскурсии для взрослых, организую семейную экскурсию, на которой не заскучают ни взрослые, ни дети. Кстати, о детях! Наверняка ваш ребенок не откажется от квеста по Нюрнбергу, в ходе которого он услышит городские легенды о разбойниках, королевах и призраках, отыщет тайные следы и получит волшебный подарок в придачу. Мы разглядываем город, общаемся, дискутируем. Откровенные или спорные темы? Это ко мне. Подскажу, куда пойти, чтобы найти ваш Нюрнберг. Город из сказок, хранящий много забавных и трагических историй.