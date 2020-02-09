42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинная фахверковая архитектура, Дюрер и атмосферные места на прогулке в историческом центре

Polina
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Polina – ваш гид
Мы будем гулять у истоков Нюрнберга — в Императорской крепости и неподалеку от нее.

Вы узнаете историю возникновения и развития Нюрнберга, его многочисленные легенды, насладитесь старинной архитектурой и живописными улицами.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии42 отзыва
4.98
С чего начинается Нюрнберг
С чего начинается Нюрнберг

Что вас ожидает

  • Императорская крепость, она же замок, она же бург, она же кремль. С этого места начался Нюрнберг, я расскажу, как он был основан, о разных версиях происхождения его названия, как Нюрнберг начал процветать, какое значение имел в средневековье и почему.
  • Дом Альбрехта Дюрера на Зверинцевой площади. Вы узнаете о знаменитом сыне города: прославленном художнике и гениальном ученом, красавце и моднике.
  • Церковь Св.Себальда, снаружи и изнутри. Это одна из самых значительных средневековых церквей города и Германии. Мы рассмотрим ее потрясающий фасад, заглянем внутрь и подойдем к мощам нищего отшельника, ставшего покровителем Нюрнберга.
  • Улица Белокожевенников. Мы рассмотрим хорошо сохранившиеся фахверковые дома этой живописной улицы, вы узнаете, что это за архитектура, как сохранялись здания, кто такие белокожевенники и чем они отличались от других ремесленников.
  • Бывшее болото, которое стало копией римской Пьяца Навона. Я расскажу историю этого необычного места.
  • Лепрозорий, превратившийся в винохранилище, а потом — в студенческое общежитие. Это самое большое фахверковое здание Германии, дошедшее до наших дней.
  • Музей Игрушек за красивым фасадом богатого дома. Я расскажу историю игрушечного дела в Нюрнберге и о том, как музей создавался.
  • Кроме того, вас ждут легенды и предания города, а также интересные места и детали, о которых умалчивают путеводители.

В результате вы узнаете, как образовался и развивался Нюрнберг, кто его населял ранее и теперь, откроете особенности фахверковой архитектуры и известные достопримечательности, а также менее популярные, но не менее прекрасные места города.

С чего начинается Нюрнберг
С чего начинается Нюрнберг
С чего начинается Нюрнберг
С чего начинается Нюрнберг
С чего начинается Нюрнберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Приглашаю на прогулку по гордому готическому Нюрнбергу и царственному и одновременно уютному Мюнхену. Эти города — идеальные кулисы для того, чтобы рассказывать истории о живых людях: как они одевались, что ели, во что верили. Наверное, поэтому я люблю и архитектуру: ведь старые дома — свидетели тех историй. Провожу экскурсии для взрослых, организую семейную экскурсию, на которой не заскучают ни взрослые, ни дети. Кстати, о детях! Наверняка ваш ребенок не откажется от квеста по Нюрнбергу, в ходе которого он услышит городские легенды о разбойниках, королевах и призраках, отыщет тайные следы и получит волшебный подарок в придачу. Мы разглядываем город, общаемся, дискутируем. Откровенные или спорные темы? Это ко мне. Подскажу, куда пойти, чтобы найти ваш Нюрнберг. Город из сказок, хранящий много забавных и трагических историй.
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Экскурсия прошла великолепно! Анна превосходный гид! Спасибо большое за позитивные эмоции, очень рекомендуем!
27 января 2020
Спасибо гиду Екатерине! 2 часа пролетели совсе незаметно. Екатерина адаптировала материал экскурсии под детей (8 и 10 лет), и в результате дети активно участвовали.
22 января 2020
Дуже цікава екскурсія з акцентами на основних моментах історії міста. Підійде особливоттим,хто вперше приїхав до міста, щоб сьворити враження та зрозуміти, куди треба далі рухатись :)
10 января 2020
Большое спасибо за отличную организацию экскурсии. Уже были в Нюрнберге, но Полина показала город с другой стороны, Все очень понравилось,
7 января 2020
Полина, очень интересно и разносторонне рассказывает про историю города, нам даже не хотелось с ней расставаться. Профессионально и здорово, хотелось продолжить общение. Отдельная благодарность за то, что Полина очень быстро откликнулась на заявку и мы смогли посетить Нюрнберг не просто так приехав на машине из Мюнхена, а содержательно и увлекательно узнать мифы, легенды и историю Нюрнберга!
Спасибо за новые Эмоции и Знания!!!
28 декабря 2019
Отличная экскурсия для знакомства с Нюрнбергом.
23 декабря 2019
Обзорная экскурсия с Полиной была очень содержательной и в тоже самое время не тяжёлой иди скучной.
Очень рекомендую Полину как экскурсоводах!
23 декабря 2019
Экскурсия была интересна, познавательна и совсем не утомительна. Полина легка и приятна в общении, отвечает на любые вопросы.
Для первого знакомства с городом - отличный вариант!
22 декабря 2019
Очень интересно, гид отлично владеет темой. Рекомендую!
15 ноября 2019
Экскурсия отличная
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