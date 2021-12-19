Все экскурсии и мероприятия в Oberhausen
Входной билет
3д 18ч
€20.5
за 1 чел.
ЖИЗНЬ МОРЕ Оберхаузен
Путешествие от Рейнской области до Амазонии в Оберхаузене
В группе
до undefined чел.
5д
€18.5
за 1 чел.
LEGOLAND® Discovery Centre в Оберхаузене
Проведите незабываемый день с более чем 4 миллионами кубиков LEGO!
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Oberhausen – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €18.5. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Oberhausen почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 декабрь, январь и февраль