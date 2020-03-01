Выбирайте и другие экскурсии в Ойтине

Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по старому городу и познакомимся с его историей, архитектурой и знаменитыми жителями. Затем посетим Ойтинский замок и соприкоснёмся с историей не только Германии, но и России. А с апреля 2016 можно будет прогуляться по великолепному парку замка на берегу озера.

Ойтин

В 100 км на северо-восток от Гамбурга в живописном регионе Гольштейнская Швейцария находится небольшой городок Ойтин, где была написана большая европейская история. Лежит он на берегу Большого Ойтинского озера, где в 8 веке образовалось славянское поселение Утин.

В замке этого города провела своё детство русская императрица Екатерина Великая, тогда ещё — принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербская. Её мать была ойтинкой и родилась именно в этом замке. Там же принцесса София Августа была представлена её будущему мужу — принцу Карлу Петеру Ульриху Гольштейн-Готторпскому — внуку Петра I, которому было суждено стать русским царём Петром III. Портреты русской царской семьи и картину, нарисованную Екатериной Великой, можно увидеть в Ойтинском замке.

В городе Ойтине родился великий немецкий композитор Карл Мария фон Вебер — основоположник немецкой романтической оперы. В честь него в парке замка каждый год проводят оперный фестиваль под открытым небом. В этом парке с апреля по октябрь 2016 будет проходить региональная садово-парковая выставка, где можно будет насладиться красотой ландшафтного дизайна.

В Ойтинском замке в 1972 г. снимались эпизоды голливудского фильма «Кабаре» с Лайзой Миннелли в главной роли.

Город Ойтин называют северным Веймаром, т. к. здесь жили и творили многие великие немецкие поэты, философы и художники.

Программа

Мы прогуляемся по главным достопримечательностям города и завершим прогулку в частной ойтинской пивоварне, где подкрепимся блюдами сытной немецкой кухни, запивая их свежем местным пивом, которое варят здесь по старой традиции с 17 века.