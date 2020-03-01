Выбирайте и другие экскурсии в Ойтине

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История, архитектура и знаменитые жители старого города — обзорная прогулка с визитом на пивоварню

Ирина
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Ирина – ваш гид
Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по старому городу и познакомимся с его историей, архитектурой и знаменитыми жителями.

Затем посетим Ойтинский замок и соприкоснёмся с историей не только Германии, но и России.

А с апреля 2016 можно будет прогуляться по великолепному парку замка на берегу озера.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Ойтин — небольшой город с большой историей
Ойтин — небольшой город с большой историей

Ойтин

В 100 км на северо-восток от Гамбурга в живописном регионе Гольштейнская Швейцария находится небольшой городок Ойтин, где была написана большая европейская история. Лежит он на берегу Большого Ойтинского озера, где в 8 веке образовалось славянское поселение Утин.

В замке этого города провела своё детство русская императрица Екатерина Великая, тогда ещё — принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербская. Её мать была ойтинкой и родилась именно в этом замке. Там же принцесса София Августа была представлена её будущему мужу — принцу Карлу Петеру Ульриху Гольштейн-Готторпскому — внуку Петра I, которому было суждено стать русским царём Петром III. Портреты русской царской семьи и картину, нарисованную Екатериной Великой, можно увидеть в Ойтинском замке.

В городе Ойтине родился великий немецкий композитор Карл Мария фон Вебер — основоположник немецкой романтической оперы. В честь него в парке замка каждый год проводят оперный фестиваль под открытым небом. В этом парке с апреля по октябрь 2016 будет проходить региональная садово-парковая выставка, где можно будет насладиться красотой ландшафтного дизайна.

В Ойтинском замке в 1972 г. снимались эпизоды голливудского фильма «Кабаре» с Лайзой Миннелли в главной роли.

Город Ойтин называют северным Веймаром, т. к. здесь жили и творили многие великие немецкие поэты, философы и художники.

Программа

Мы прогуляемся по главным достопримечательностям города и завершим прогулку в частной ойтинской пивоварне, где подкрепимся блюдами сытной немецкой кухни, запивая их свежем местным пивом, которое варят здесь по старой традиции с 17 века.

Ойтин — небольшой город с большой историей
Ойтин — небольшой город с большой историей
Ойтин — небольшой город с большой историей
Ойтин — небольшой город с большой историей
Ойтин — небольшой город с большой историей
Ойтин — небольшой город с большой историей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
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