Как добраться до Падерборна на самолёте
В Падерборне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Paderborn Lippstadt Airport» вам не избежать
Список аэропортов Падерборна
- Падерборн PADPaderborn Lippstadt Airport
Самые дешёвые билеты в Падерборн из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|3 815
|3ч 50м
|16.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|22 271
|20ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|28 149
|3ч 25м
|16.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|30 694
|30ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|31 509
|39ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|35 861
|25ч 55м (⇵2)
|30.09.2021
|из 🇺🇦Днепр
|43 231
|24ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Падерборна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Падерборна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья и Стамбул
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