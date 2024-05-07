5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Прогуляться по известному пригороду Берлина и открыть его шарм и историю
Начало: На Старом рынке
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Потсдам
Посетить главные места уютного немецкого города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
14 окт в 10:30
16 окт в 10:30
€210 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 мая 2024Приятная ознакомительная прогулка по Потсдаму в хорошей компании. . Прекрасный парк, соловьиные трели, дворцы и фонтаны, исторические события, связанные с
- ЛЛариса1 апреля 2024Понравилась экскурсия по Потсдаму. Красивый, спокойный город, множество интересных мест. Можно брать экскурсию на целый день. Не пожалеете.
- ЕЕлена28 августа 2019Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки
- ННадежда22 августа 2019Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Потсдаму в октябре 2024
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