Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте прекрасный Старый город Потсдама в стиле барокко и полюбуйтесь впечатляющими замками с их любовно ухоженными садами
Посетите знаменитые террасы Сан-Суси, откройте для себя Голландский квартал и побывайте в русском поселке Александровка
Посмотрите на могилу Фридриха II, узнайте все о «запретном городе» и послушайте увлекательные истории
Взгляните на прекрасные достопримечательности и впечатляющие замки Потсдама в ходе интересного и увлекательного туре по тропе «Старого фрица» (Фридриха II).
Проехав через центральную часть Потсдама и Голландский квартал, вы окажетесь у Глиникского моста. Узнайте больше о «запретном городе» и прогуляйтесь по замку Цецилиенхоф. Посетите Александровку, поселок традиционных русских деревянных домов, известный под названием «Маленькая Сибирь». Наконец, откройте для себя знаменитые террасы Сан-Суси и могилу Фридриха II. Побродите по прекрасным садам и полюбуйтесь самым большим дворцом Потсдама, а затем проведите остаток дня по своему усмотрению.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусная и пешая экскурсии
Что не входит
Оплата за вход в разные места
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Это мероприятие включает как автобусную, так и пешеходную экскурсию
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 1244 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
MARIANNA
5 фев 2020
(Греция)
Λέπεις λη την πόλη εν συντομια. Το μόνο μείον είναι ότι αφενός δεν μας έδειξε το ξυλινο σπιτι Александровка ως αξιοθέατο και αφετέρου στο νεο παλάτι Neues Пале δεν το είδαμε καν από την πλευρά του κήπου λόγω έλλειψης χρόνου. Αλο θα ηταν να υπήρχαν περισσότερες στάσεις για φωτογραφίες (έκανε μόνο 3 στα παλατια) και στα υπόλοι.
D
Dilip
3 июля 2019
(Австралия)
Тур был хорошим пониманием главных частей Потсдама. Мы забронировали для англоговорящего гида. Это было на двухэтажном автобусе, который останавливался в разных точках. Группа была в основном немецкой. В автобусе нам дали наушники, которые описали все достопримечательности, которые были в порядке. Это было, когда мы останавливались на разных сайтах, гид проводил большую часть времени, описывая сайты на немецком языке, и не хватало времени для перевода на английский, но когда он добрался до него, он был великолепен
P
Patricia
15 апр 2019
(США)
Автобус был комфортабельным и предоставил хороший вид. Повествование было информативным. Наш живой гид добавил очень, особенно на 3 остановках замка. Мы были очень довольны нашим туром. Нашим единственным предложением было бы предложить более подробное описание места встречи. Вместо «на центральной станции Потсдама», возможно, ypu мог бы добавить «перед центральной станцией Потсдама». Для небольшого города, иностранной пары, мы немного волновались, когда впервые увидели размер станции.
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