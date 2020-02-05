Тур был хорошим пониманием главных частей Потсдама. Мы забронировали для англоговорящего гида. Это было на двухэтажном автобусе, который останавливался в разных точках. Группа была в основном немецкой. В автобусе нам дали наушники, которые описали все достопримечательности, которые были в порядке. Это было, когда мы останавливались на разных сайтах, гид проводил большую часть времени, описывая сайты на немецком языке, и не хватало времени для перевода на английский, но когда он добрался до него, он был великолепен