Как добраться до Ростока на самолёте
В Ростоке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Laage Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ростока
- Росток-Лаадж RLGLaage Airport
Самые дешёвые билеты в Росток из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|12 074
|20ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|12 918
|32ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|14 692
|49ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|18 116
|23ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|18 162
|40ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|33 909
|50ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ростока
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ростока, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Родос
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