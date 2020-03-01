Выбирайте и другие экскурсии в Ротенбурге-на-Таубере

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Забраться на крепостную стену, полюбоваться пряничными домиками и погрузиться в прошлое

Polina
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Polina – ваш гид
Ротенбург — зачарованный городок, где время словно остановилось.

Здесь есть все атрибуты туристической Германии: миленькие домики, готические церкви и старинные мостовые, крепостная стена, по которой можно обойти центр, вечное Рождество...

Я стану вашим проводником в этом очаровательном городе и поделюсь любопытными сюжетами из его жизни.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка

Что вас ожидает

От крепостной стены до крепости
Начнется наша прогулка с крепостной стены. Мы пройдем там, где в старину ходили стражники, охранявшие город. Звезда пивоваров, кузница Герлаха, Гнилая башня — Роттенбург, как шкатулка, раскроет вам свои секреты! Спустившись, прогуляемся по живописным улочкам и выйдем на площадь. Вы услышите о хрониках города, поймете, как он чудом спасся от бомбежки, как и почему жертвуют на восстановление крепостной стены.

Другая древняя достопримечательность города — руины средневековой крепости. Вы узнаете о том, какие укрепления возводили в эпоху Средневековья, а в теплое время прогуляетесь по садам: отсюда открывается потрясающий вид на долину реки Таубер.

Рождество круглый год
Мы пройдем по очаровательным средневековым улочкам и заглянем в магазин Кэте Волфарт, где Рождество царит даже в июле — я расскажу, как идея Петера Вольфарта продавать подарки не только до Рождества, но и после привела к появлению магазина.

Также мы увидим прекрасную церковь святого Иакова, где в одном из самых красивых алтарей Германии хранятся, по преданию, три капли крови Христа. Я открою вам легенду о её двух башнях и объясню, что такое «дорога святого Иакова».

А еще по желанию можем зайти в музей криминалистики, где представлена вся история преступлений и наказаний со времен Средневековья до 19 века.

Организационные детали

  • Добраться до Ротенбурга можно на поезде или машине. При желании я могу организовать для вас трансфер.
  • Дополнительные расходы — по желанию: вход в церковь Св. Иакова, вход в музей Рождества, вход в музей криминалистики. Полная стоимость — 7 евро.
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка
Ротенбург-на-Таубере — средневековая сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Приглашаю на прогулку по гордому готическому Нюрнбергу и царственному и одновременно уютному Мюнхену. Эти города — идеальные кулисы для того, чтобы рассказывать истории о живых людях: как они одевались, что ели, во что верили. Наверное, поэтому я люблю и архитектуру: ведь старые дома — свидетели тех историй. Провожу экскурсии для взрослых, организую семейную экскурсию, на которой не заскучают ни взрослые, ни дети. Кстати, о детях! Наверняка ваш ребенок не откажется от квеста по Нюрнбергу, в ходе которого он услышит городские легенды о разбойниках, королевах и призраках, отыщет тайные следы и получит волшебный подарок в придачу. Мы разглядываем город, общаемся, дискутируем. Откровенные или спорные темы? Это ко мне. Подскажу, куда пойти, чтобы найти ваш Нюрнберг. Город из сказок, хранящий много забавных и трагических историй.
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