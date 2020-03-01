Выбирайте и другие экскурсии в Ротенбурге-на-Таубере

Что вас ожидает

От крепостной стены до крепости

Начнется наша прогулка с крепостной стены. Мы пройдем там, где в старину ходили стражники, охранявшие город. Звезда пивоваров, кузница Герлаха, Гнилая башня — Роттенбург, как шкатулка, раскроет вам свои секреты! Спустившись, прогуляемся по живописным улочкам и выйдем на площадь. Вы услышите о хрониках города, поймете, как он чудом спасся от бомбежки, как и почему жертвуют на восстановление крепостной стены.

Другая древняя достопримечательность города — руины средневековой крепости. Вы узнаете о том, какие укрепления возводили в эпоху Средневековья, а в теплое время прогуляетесь по садам: отсюда открывается потрясающий вид на долину реки Таубер.

Рождество круглый год

Мы пройдем по очаровательным средневековым улочкам и заглянем в магазин Кэте Волфарт, где Рождество царит даже в июле — я расскажу, как идея Петера Вольфарта продавать подарки не только до Рождества, но и после привела к появлению магазина.

Также мы увидим прекрасную церковь святого Иакова, где в одном из самых красивых алтарей Германии хранятся, по преданию, три капли крови Христа. Я открою вам легенду о её двух башнях и объясню, что такое «дорога святого Иакова».

А еще по желанию можем зайти в музей криминалистики, где представлена вся история преступлений и наказаний со времен Средневековья до 19 века.