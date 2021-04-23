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Как добраться до Саарбрюккена на самолёте

В Саарбрюккене 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ensheim Airport» вам не избежать

Список аэропортов Саарбрюккена

  1. Энсхэйм SCN
    Ensheim Airport
  2. Цвайбрюккен ZQWне гражданский
    Zweibruecken Airport

Самые дешёвые билеты в Саарбрюккен из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.04.2021из 🇷🇺Москвы9 78521ч 10м (⇵2)
29.11.2020из 🇩🇪Берлина9 9811ч 30м
08.11.2020из 🇩🇪Гамбурга11 09924ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Антальи11 6803ч 50м
29.11.2020из 🇵🇱Познани12 18422ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива13 08025ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Милана14 55942ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Мюнхена15 09245ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇷Ханьи16 34839ч 5м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Новосибирска19 04219ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇭🇷Загреба26 2258ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Саарбрюккена