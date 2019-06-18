Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа

Осмотрите Штутгарт в удобном для себя темпе с билетом на hop-on hop-off автобус на 24 часа

4.6
396 отзывов
Билет на автобус
Осмотрите Штутгарт в удобном для себя темпе с билетом на hop-on hop-off автобус на 24 часа.

Вы с комфортом прокатитесь на двухэтажном автобусе с открытым верхом, посмотрите на самые важные места города и получите массу информации из аудиогида.
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа
Штутгарт: автобусный hop-on hop-off тур на 24 часа

Что вы увидите 🤩

  • Музей имени Линдена
  • Штутгартская телебашня
  • Музей Mercedes-Benz
  • Дворцовый комплекс Вильгельма
  • Schloßplatz
  • Парк Киллесберг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите крупнейшие достопримечательности Штутгарта из двухэтажного автобуса с открытым верхом.
  2. Благодаря hop-on hop-off билету садитесь в автобус и выходите на остановках так часто, как пожелаете.
  3. Узнайте интересные факты о городе из аудиогида, доступного на десяти языках
  4. Выберите синий или зеленый маршрут либо исследуйте сразу оба с комбинированным билетом
Сядьте на hop-on-hop-off автобус с этим дневным билетом и исследуйте Штутгарт в удобном для вас темпе. Ваш 24-часовой hop-on-hop-off билет дает вам достаточно времени, чтобы исследовать город по своему желанию. Вы можете выбрать между синим и зеленым туром. Вы можете садиться и выходить из автобуса так часто, как захотите, на 9 остановках автобуса Blue Tour и 8 остановках автобуса Green Tour в столичном районе Штутгарта. Кроме того, вы можете остаться в автобусе и наслаждаться атмосферой города, не вставая с места. Синий тур длится около 100 минут, а зеленый тур - около 60 минут.
Откройте для себя многогранный Штутгарт и приготовьтесь к городу, полному сюрпризов. Узнайте всевозможные интересные и занимательные факты о пульсирующей столице земли Баден-Вюртемберг с аудиогидом на 10 языках с превосходным качеством звука.
Синий тур длится около 100 минут, а зеленый тур - около 60 минут. С комбинированным билетом вы можете исследовать два из следующих маршрутов: синий, зеленый и / или винный.
Обратите внимание: Зеленый маршрут в настоящее время не работает.

Остановки синего тура:

    1) Туристическая информация
    2) Schlossplatz
    3) Музей свиней
    4) Музей Mercedes Benz
    5) Вильгельма / Неккар-Кэптен
    6) Weingenuss / Römer
    7) Weinwanderung
    8) Киллесберг / Weissenhofmuseum
    9) Музей липы

    Остановки зеленого тура:

      1) Туристическая информация
      2) Schlossplatz
      3) Телебашня
      4) зубчатая железная дорога Zacke
      5) Фуникулер
      6) Площадь Мариенплац
      7) Карлсхёэ

      8) Музей липы

      Вы также можете выбрать Маршрут винного тура, выбрав соответствующий вариант при оформлении заказа. Этот тур начинается в музее Mercedes-Benz и приведет вас к винным поместьям, Штутгартскому музею виноделия и романтической королевской захороненной часовне в Вюртемберге. Совершите чудесную поездку по прекрасным виноградникам Штутгарта.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Билет на hop-on hop-off автобус
      • Аудиогид
      Что не входит
      • Личные расходы
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 1 дня
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
      Важная информация
      • Нет гарантированных мест. Из-за высокого спроса не все забронированные гости могут сесть на один автобус
      • Люди с тяжелыми физическими недостатками, 80 процентов получают льготный билет (14 евро). Имея в своем удостоверении личности букву «B», 1 сопровождающий может принять участие в туре бесплатно
      • Доступно максимум 1 место для инвалидных колясок
      • Часы работы Blue Tour: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 *, 16:00 * (* эти туры заканчиваются в «i-Punkt»)
      • Часы работы винного тура в летний сезон (включая государственные праздники): 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 * (* После достижения последней остановки в музее Mercedes-Benz это тур возвращается в центр города и заканчивается в «i-Punkt»)
      Ограничения по возрасту
      • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      • Вы должны заполнить анкету путешественника
      • Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      Отзывы и рейтинг

      4.6
      Основано на 396 отзывах
      Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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      Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
      c
      18 июня 2019
      (Германия)
      У нас было лучшее время. Мы жили здесь уже около 10 месяцев. Мы были по всему городу, но на автобусе мы изучали историю и наслаждались пейзажами сверху. Это было легко добраться до автобуса, где мы живем, и водители были все дружелюбны и полезны. Определенно сделайте это снова. Мы даже ходили туда, где никогда не были. Я настоятельно рекомендую идти!!
      R
      7 фев 2019
      (Великобритания)
      Непростой сайт, чтобы узнать, откуда начинается автобус и где он останавливается в пути. Пришлось сделать это через путевого советника. Хороший и вежливый водитель. Наушники немного пострадали от работы. Мы нашли место, где они и сделали, и тур очень интересный и информативный. Рекомендую. Мы пошли из музея Мерседес обратно к началу тура.
      А
      5 июля 2021
      (США)

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