Сядьте на hop-on-hop-off автобус с этим дневным билетом и исследуйте Штутгарт в удобном для вас темпе. Ваш 24-часовой hop-on-hop-off билет дает вам достаточно времени, чтобы исследовать город по своему желанию. Вы можете выбрать между синим и зеленым туром. Вы можете садиться и выходить из автобуса так часто, как захотите, на 9 остановках автобуса Blue Tour и 8 остановках автобуса Green Tour в столичном районе Штутгарта. Кроме того, вы можете остаться в автобусе и наслаждаться атмосферой города, не вставая с места. Синий тур длится около 100 минут, а зеленый тур - около 60 минут.

Откройте для себя многогранный Штутгарт и приготовьтесь к городу, полному сюрпризов. Узнайте всевозможные интересные и занимательные факты о пульсирующей столице земли Баден-Вюртемберг с аудиогидом на 10 языках с превосходным качеством звука.

Синий тур длится около 100 минут, а зеленый тур - около 60 минут. С комбинированным билетом вы можете исследовать два из следующих маршрутов: синий, зеленый и / или винный.

Обратите внимание: Зеленый маршрут в настоящее время не работает.

Остановки синего тура:

1) Туристическая информация

2) Schlossplatz

3) Музей свиней

4) Музей Mercedes Benz

5) Вильгельма / Неккар-Кэптен

6) Weingenuss / Römer

7) Weinwanderung

8) Киллесберг / Weissenhofmuseum

9) Музей липы

Остановки зеленого тура:

1) Туристическая информация

2) Schlossplatz

3) Телебашня

4) зубчатая железная дорога Zacke

5) Фуникулер

6) Площадь Мариенплац

7) Карлсхёэ

8) Музей липы

Вы также можете выбрать Маршрут винного тура, выбрав соответствующий вариант при оформлении заказа. Этот тур начинается в музее Mercedes-Benz и приведет вас к винным поместьям, Штутгартскому музею виноделия и романтической королевской захороненной часовне в Вюртемберге. Совершите чудесную поездку по прекрасным виноградникам Штутгарта.