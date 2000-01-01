Экскурсии Висбадена

Все экскурсии в Висбадене

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Висбадене – доступно 15 экскурсий на 2021 год, цены от €32. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Висбадене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Outlets Shoping
32
за 1 чел.
Outlets Shoping
устный перевод, письменный перевод
32
за 1 чел.
устный перевод, письменный перевод
Франкфурт
37
за 1 чел.
Франкфурт
Майнц - это книгопечатание, рейнвейн и многое другое
43
за 1 чел.
Майнц - это книгопечатание, рейнвейн и многое другое
Хайдельберг - всемирно известный университетский центр
40
за 1 чел.
Хайдельберг - всемирно известный университетский центр
Wertheim Village - Outlet Shopping
43
за 1 чел.
Wertheim Village - Outlet Shopping
Трир старейший город Германии
54
за 1 чел.
Трир старейший город Германии
Курортный городок Баден-Баден
59
за 1 чел.
Курортный городок Баден-Баден
Вюрцбург - один из крупнейших городов Франконии
54
за 1 чел.
Вюрцбург - один из крупнейших городов Франконии
Транспортные услуги и различные трансферы
32
за 1 чел.
Транспортные услуги и различные трансферы
Бад Эмс - один из известнейших курортов в Европе
54
за 1 чел.
Бад Эмс - один из известнейших курортов в Европе
Бад Хомбург - Курорт и Казино
41
за 1 чел.
Бад Хомбург - Курорт и Казино
Лорелей и Долина Рейна
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
400
за 1-3 чел.
Лорелей и Долина Рейна
Услуги переводчиков и сопровождение
32
за 1 чел.
Услуги переводчиков и сопровождение
Висбаден - Столица земли Гессен
41
за 1 чел.
Висбаден - Столица земли Гессен
🇩🇪