Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Роскошные бренды, пятизвёздочный сервис и заманчивые скидки в Wertheim Village.

Wertheim Village вблизи Франкфурта — одна из девяти «бутик-городков» коллекции Chic Outlet Shopping® в Европе. В течение всего года здесь действуют существенные скидки на товары самых известных мировых и немецких брендов.

Уютная торговая гавань среди идиллических виноградников, всего в 40 минутах от Франкфурта и Нюрнберга и с удобным сообщением до Вюрцбурга. Свыше 110 роскошных бутиков в Wertheim Village предлагают товары со скидкой до 60% от рекомендуемой розничной цены.

Выделите время для знакомства с Wertheim Village и богатыми культурой местами в округе бутик-городка. Погуляйте по роскошным магазинам, затем пообедайте в ресторане Prime и перекусите пирожным в San Francisco Coffee Company, или же приезжайте за покупками ближе к вечеру, и после утомительного дня шопинга освежитесь бокалом вина в соседнем Ivory Club: Прекрасное сочетание шопинга и знакомства с местной культурой. Исторические замки 🏰 и барочные дворцы, великолепная природа и идиллические виноградники — что-нибудь себе по вкусу здесь найдет даже самый опытный путешественник.