Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Wertheim Village — Outlet Shopping

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Wertheim Village — Outlet Shopping
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Wertheim Village — Outlet Shopping
Роскошные бренды, пятизвёздочный сервис и заманчивые скидки в Wertheim Village.
Wertheim Village вблизи Франкфурта — одна из девяти «бутик-городков» коллекции Chic Outlet Shopping® в Европе. В течение всего года здесь действуют существенные скидки на товары самых известных мировых и немецких брендов.
Уютная торговая гавань среди идиллических виноградников, всего в 40 минутах от Франкфурта и Нюрнберга и с удобным сообщением до Вюрцбурга. Свыше 110 роскошных бутиков в Wertheim Village предлагают товары со скидкой до 60% от рекомендуемой розничной цены.
Выделите время для знакомства с Wertheim Village и богатыми культурой местами в округе бутик-городка. Погуляйте по роскошным магазинам, затем пообедайте в ресторане Prime и перекусите пирожным в San Francisco Coffee Company, или же приезжайте за покупками ближе к вечеру, и после утомительного дня шопинга освежитесь бокалом вина в соседнем Ivory Club: Прекрасное сочетание шопинга и знакомства с местной культурой. Исторические замки 🏰 и барочные дворцы, великолепная природа и идиллические виноградники — что-нибудь себе по вкусу здесь найдет даже самый опытный путешественник.
Начало и место завершения
🚩 Wiesbaden

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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