Выбирайте и другие экскурсии в Вюрцбурге

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  3. Великолепный Вюрцбург: барокко и вино

Влюбиться в старинный город Франконии на душевной прогулке по его самым красивым и уютным местам

Майя
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Майя – ваш гид
Отстроенный и возглавляемый епископами, Вюрцбург вобрал в себя частички парижского шика, французского уюта и истинно немецкого духа.

Вы познакомитесь с историей и традициями этого обаятельного города, осмотрите строения в стиле рококо и барокко, а еще попробуете местный рислинг с колбасками и прокатитесь на кораблике до соседнего Вайтсхёхайма.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Резиденция Вюрцбурга
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Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино

Что вас ожидает

Must-see места Вюрцбурга
Вы посетите две главные площади — Соборную и Торговую, услышите о первом рыцарском турнире в Германии и других знаковых событиях города. Исследуете выразительную архитектуру собора Св. Килиана, Мариинской капеллы и собора паломников Ноймюнстер. Узнаете, чем прославился старинный мост через Майн. А также подниметесь на гору к крепости Мариенберг, с которой открываются прекрасные панорамы окрестностей. И прогуляетесь в садах бывшей Вюрцбургской резиденции, шедевра южно-немецкого барокко и одного из самых красивых дворцов Европы, где мы поговорим о могущественных князьях-епископах.

Дружеская экскурсия без салата из фактов
Наше путешествие — это, прежде всего, настроение, поэтому я не буду нагружать вас чрезмерными датами, названиями и историческими справками. Вместо этого вы откроете самые атмосферные, в том числе, малоизвестные уголки Вюрцбурга. Отдыхая среди городских виноградников, услышите о винных традициях Франконии. При желании, попробуете местный рислинг и перекусите традиционными вюрцбургскими колбасками. А также я предложу прокатиться на романтичном кораблике «Старая любовь» в соседний Вайтсхёхайм.

В завершение прогулки я с удовольствие помогу вам спланировать посещение музеев и винных погребов Вюрцбурга.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит еда и напитки, а также прогулка на кораблике (13 евро в обе стороны за 1 взрослого или семейный билет со скидкой).

Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Резиденция Вюрцбурга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Майя
Майя
Все началось с Нюрнберга. 11 лет назад я переехала в этот город, и уж очень он мне полюбился. Да так, что захотелось открывать его снова и снова! Сегодня я с гордостью могу сказать, что готова познакомить с его наследием и вас. Свои экскурсии я провожу в виде фотопрогулок, на которых вы не только узнаете об истории, достопримечательностях и легендах Нюрнберга, но и увезете с собой приятные фотовоспоминания о сказочном уголке Германии.
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