Выбирайте и другие экскурсии в Вюрцбурге

Что вас ожидает

Must-see места Вюрцбурга

Вы посетите две главные площади — Соборную и Торговую, услышите о первом рыцарском турнире в Германии и других знаковых событиях города. Исследуете выразительную архитектуру собора Св. Килиана, Мариинской капеллы и собора паломников Ноймюнстер. Узнаете, чем прославился старинный мост через Майн. А также подниметесь на гору к крепости Мариенберг, с которой открываются прекрасные панорамы окрестностей. И прогуляетесь в садах бывшей Вюрцбургской резиденции, шедевра южно-немецкого барокко и одного из самых красивых дворцов Европы, где мы поговорим о могущественных князьях-епископах.

Дружеская экскурсия без салата из фактов

Наше путешествие — это, прежде всего, настроение, поэтому я не буду нагружать вас чрезмерными датами, названиями и историческими справками. Вместо этого вы откроете самые атмосферные, в том числе, малоизвестные уголки Вюрцбурга. Отдыхая среди городских виноградников, услышите о винных традициях Франконии. При желании, попробуете местный рислинг и перекусите традиционными вюрцбургскими колбасками. А также я предложу прокатиться на романтичном кораблике «Старая любовь» в соседний Вайтсхёхайм.

В завершение прогулки я с удовольствие помогу вам спланировать посещение музеев и винных погребов Вюрцбурга.