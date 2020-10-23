Как добраться до Роатана на самолёте
В Роатане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Roatan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Роатана
- Роатан RTBRoatan Airport
Самые дешёвые билеты в Роатан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇭🇳Лы-Сейбы
|5 911
|20м
|10.11.2020
|из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы
|9 322
|40м
|09.11.2020
|из 🇭🇳Тегусигальпы
|9 796
|45м
|23.01.2021
|из 🇳🇮Манагуы
|24 366
|16ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|26 514
|49ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|35 007
|19ч 43м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|42 227
|6ч 15м (⇵1)
|12.04.2021
|из 🇲🇦Касабланки
|59 871
|45ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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