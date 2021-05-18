Всё о Санта-Роса-де-Копане

Полезная информация о Санта-Роса-де-Копане

Что нужно знать о Санта-Роса-де-Копане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Роса-де-Копане
20:0311
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇳 Гондурас
Название городаСанта-Роса-де-Копан
По-английскиSanta Rosa de Copan
Столица регионаСанта-Роса-де-Копан является столицей региона
Население города27 753 чел.
Часовой поясAmerica/Tegucigalpa
Средняя высота1 146 м. от уровня моря

Где находится Санта-Роса-де-Копан на карте