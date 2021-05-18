Полезная информация о Санта-Роса-де-Копане
Что нужно знать о Санта-Роса-де-Копане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Роса-де-Копане
20:0311
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇳 Гондурас
|Название города
|Санта-Роса-де-Копан
|По-английски
|Santa Rosa de Copan
|Столица региона
|Санта-Роса-де-Копан является столицей региона
|Население города
|27 753 чел.
|Часовой пояс
|America/Tegucigalpa
|Средняя высота
|1 146 м. от уровня моря