Как добраться до Гонконга на самолёте
В Гонконге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hong Kong International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Гонконга
- Гонконг HKGHong Kong International Airport
Самые дешёвые билеты в Гонконг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.12.2020
|из Сеула
|4 308
|4ч 15м
|23.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|4 366
|2ч 45м
|02.02.2021
|из 🇵🇭Илоило
|4 572
|6ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|4 606
|2ч 30м
|10.07.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|5 773
|15ч 45м (⇵1)
|18.03.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|6 566
|10ч 30м (⇵1)
|04.03.2021
|из 🇯🇵Токио
|7 418
|5ч 30м
|19.10.2020
|из 🇯🇵Окинавы
|8 428
|2ч 40м
|01.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|9 121
|4ч
|17.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|9 174
|16ч 35м (⇵1)
|06.05.2021
|из 🇻🇳Фукуока
|9 209
|22ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|9 710
|19ч 50м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|9 770
|10ч 20м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|10 057
|16ч 25м (⇵1)
|24.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|10 478
|28ч 55м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|11 577
|17ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇭Давао
|12 052
|11ч 25м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|12 054
|5ч 5м
|20.01.2021
|из 🇮🇩Ломбока
|12 206
|14ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|12 245
|20ч 23м (⇵1)
|15.05.2021
|из 🇨🇳Пекина
|12 528
|3ч 35м
|13.03.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|13 336
|27ч 15м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|14 814
|17ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|15 267
|12ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|15 619
|50ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|15 800
|18ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|15 993
|34ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|16 082
|15ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|16 146
|16ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|16 186
|50ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|16 257
|20ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|16 683
|31ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇳Чжухая
|16 811
|36ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|17 017
|51ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 122
|14ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|17 223
|37ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Циндао
|17 421
|35ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Саньи
|17 466
|16ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇨🇳Лояна
|17 572
|47ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|17 702
|24ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|17 777
|26ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Хайкоу
|17 798
|19ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|17 893
|26ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|18 101
|22ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|18 135
|11ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|18 455
|20ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|18 507
|19ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Батама
|18 860
|25ч 55м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|19 200
|40ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Хэйхэ
|19 334
|20ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|19 620
|22ч 10м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇦🇺Перта
|20 113
|30ч 40м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|20 545
|26ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|20 731
|27ч 55м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|21 343
|11ч 25м (⇵1)
|09.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|21 444
|29ч 55м (⇵1)
|24.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|21 809
|34ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|21 975
|39ч 55м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|22 231
|10ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|22 476
|54ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|22 819
|38ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|23 056
|24ч 30м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|23 098
|39ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|23 150
|38ч 50м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|23 152
|31ч 40м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|23 490
|37ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|23 599
|22ч 45м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|23 626
|33ч 30м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|23 909
|26ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|23 987
|32ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|24 023
|38ч 20м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|24 138
|13ч 25м (⇵1)
|13.08.2021
|из 🇰🇿Алматы
|24 776
|29ч 55м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇳🇿Окленда
|25 925
|30ч (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|25 952
|42ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|26 472
|8ч 55м (⇵1)
|09.02.2021
|из 🇷🇺Якутска
|26 527
|24ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|26 896
|32ч 20м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|27 151
|38ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|27 241
|29ч 10м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|28 019
|26ч 45м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇶🇦Дохи
|28 112
|45ч 55м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|28 415
|33ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|28 607
|56ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|28 633
|23ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|29 902
|27ч 35м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|29 971
|40ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇳Брунея
|30 178
|10ч 35м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇼Тайчжуна
|30 959
|25ч 50м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|31 682
|26ч (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|32 447
|28ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|32 463
|17ч 35м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|32 518
|26ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|32 661
|16ч 5м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|32 695
|55ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|33 180
|16ч 25м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|33 241
|30ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|33 596
|35ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|33 818
|18ч 20м (⇵1)
|23.02.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|34 092
|22ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Гонконга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Гонконга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Бали, Исламабад, Лондон и Манила
- 02.01.202124.01.2021
- 09.11.202016.11.2020
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