Летим в Гонконг

Как добраться до Гонконга на самолёте

В Гонконге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hong Kong International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Гонконга

  1. Гонконг HKG
    Hong Kong International Airport

Самые дешёвые билеты в Гонконг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.12.2020из Сеула4 3084ч 15м
23.03.2021из 🇹🇭Бангкока4 3662ч 45м
02.02.2021из 🇵🇭Илоило4 5726ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇭Манилы4 6062ч 30м
10.07.2021из 🇹🇼Тайбэй5 77315ч 45м (⇵1)
18.03.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура6 56610ч 30м (⇵1)
04.03.2021из 🇯🇵Токио7 4185ч 30м
19.10.2020из 🇯🇵Окинавы8 4282ч 40м
01.12.2020из 🇸🇬Сингапура9 121
17.10.2020из 🇨🇳Шанхая9 17416ч 35м (⇵1)
06.05.2021из 🇻🇳Фукуока9 20922ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇳Наньнина9 71019ч 50м (⇵1)
14.01.2021из 🇮🇩Бали9 77010ч 20м (⇵1)
20.01.2021из 🇮🇩Джакарты10 05716ч 25м (⇵1)
24.02.2021из 🇦🇪Дубая10 47828ч 55м (⇵1)
07.11.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу11 57717ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇭Давао12 05211ч 25м (⇵1)
09.01.2021из 🇷🇺Иркутска12 0545ч 5м
20.01.2021из 🇮🇩Ломбока12 20614ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇳Нинбо12 24520ч 23м (⇵1)
15.05.2021из 🇨🇳Пекина12 5283ч 35м
13.03.2021из 🇷🇺Владивостока13 33627ч 15м (⇵1)
15.11.2020из 🇮🇳Дели14 81417ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Цзинани15 26712ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇻🇳Хошимина15 61950ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇳Сямыни15 80018ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Сиани15 99334ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇳Калькутты16 08215ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇳Наньчана16 14616ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇻🇳Нячанга16 18650ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇼Гаосюн16 25720ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇻🇳Ханоя16 68331ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇳Чжухая16 81136ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу17 01751ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Москвы17 12214ч (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Шэньяна17 22337ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Циндао17 42135ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇳Саньи17 46616ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇨🇳Лояна17 57247ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇩Семаранга17 70224ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇨🇳Фучжоу17 77726ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Хайкоу17 79819ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇨🇳Чэнду17 89326ч (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Сочи18 10122ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇳Мумбаи18 13511ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇩Сурабой18 45520ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇳Чунцина18 50719ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Батама18 86025ч 55м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Казани19 20040ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇳Хэйхэ19 33420ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇭Пномпени19 62022ч 10м (⇵1)
28.01.2021из 🇦🇺Перта20 11330ч 40м (⇵2)
25.12.2020из 🇧🇩Дакки20 54526ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска20 73127ч 55м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска21 34311ч 25м (⇵1)
09.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга21 44429ч 55м (⇵1)
24.02.2021из 🇦🇪Шарджи21 80934ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)21 97539ч 55м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Хабаровска22 23110ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга22 47654ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Калининграда22 81938ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону23 05624ч 30м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Перми23 09839ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ижевска23 15038ч 50м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Уфы23 15231ч 40м (⇵2)
21.01.2021из 🇧🇾Минска23 49037ч (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Белгорода23 59922ч 45м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода23 62633ч 30м (⇵2)
20.11.2020из 🇬🇧Лондона23 90926ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Челябинска23 98732ч 25м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод24 02338ч 20м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Красноярска24 13813ч 25м (⇵1)
13.08.2021из 🇰🇿Алматы24 77629ч 55м (⇵2)
11.02.2021из 🇳🇿Окленда25 92530ч (⇵2)
18.03.2021из 🇹🇷Стамбула25 95242ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇯🇵Фукуоки26 4728ч 55м (⇵1)
09.02.2021из 🇷🇺Якутска26 52724ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Омска26 89632ч 20м (⇵2)
03.01.2021из 🇷🇺Самары27 15138ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Краснодара27 24129ч 10м (⇵2)
01.03.2021из 🇺🇿Ташкента28 01926ч 45м (⇵2)
11.01.2021из 🇶🇦Дохи28 11245ч 55м (⇵2)
15.04.2021из 🇱🇹Вильнюса28 41533ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Томска28 60756ч 10м (⇵2)
15.11.2020из 🇱🇰Коломбо28 63323ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Ванкувера29 90227ч 35м (⇵2)
01.02.2021из 🇺🇦Киева29 97140ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇳Брунея30 17810ч 35м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇼Тайчжуна30 95925ч 50м (⇵2)
01.02.2021из 🇧🇪Брюсселя31 68226ч (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Салехарда32 44728ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Милана32 46317ч 35м (⇵1)
31.12.2020из 🇪🇪Таллина32 51826ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇮Хельсинки32 66116ч 5м (⇵1)
20.11.2020из 🇬🇷Афин32 69555ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇳🇱Амстердама33 18016ч 25м (⇵1)
28.11.2020из 🇭🇷Загреба33 24130ч 20м (⇵1)
14.11.2020из 🇭🇺Будапешта33 59635ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇫🇷Парижа33 81818ч 20м (⇵1)
23.02.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)34 09222ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Гонконга