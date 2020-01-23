Отзыв на: Из Гонконга в завораживающий Макао С Сергей 5 Экскурсия очень понравилась. Анна смогла составить маршрут в соответствии с нашими пожеланиями: мы и проехались по самому длинному в мире мосту, и даже посмотрели на панд в зоопарке Макао. Ну и конечно, прогулка по старому городу, просмотр различных шоу в отелях-казино - все было интересным.

Отзыв на: Обзорная прогулка по Гонконгу С Сергей 5 Нам очень понравилась экскурсия. Грамотно составленный маршрут позволил посетить самые интересные достопримечательности Гонконга, мы узнали много фактов о его истории и жизни людей в Гонконге. Хотим также сказать спасибо Анне за ответы на наши вопросы и советы, которые помогли нам с пользой и удовольствием провести наш мини-отпуск в Гонконге.

Отзыв на: Из Гонконга в завораживающий Макао Л Лариса 5 Очень понравилась экскурсия и я очень довольна, что не ошиблась в выборе гида. Анна очень понравилась своей пунктуальностью, знанием материала, коммуникабельностью, умением интересно рассказывать и заинтересовать. В итоге, экскурсия в Макао получилась очень очень насыщенной и интересной! Буду рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо всей команде за отличную работу!

Отзыв на: Обзорная прогулка по Гонконгу S SERGEY 5 Обзорной экскурсией по Гонконгу с гидом Анной остался очень доволен. Анна провела экскурсию прекрасно и показала отличное знание истории и современной жизни Гонконга. Четыре часа пролетели не заметно. Большое спасибо, Анна! Рекомендую всем!

Отзыв на: Обзорная прогулка по Гонконгу А Андрей 5 Обзорная по Гонконгу очень понравилась! Гид на пять! Маршрут не утомительный, хорошо, достаточно информационный, обстановка дружелюбная, веселая! Рекомендую компанию и гида

Отзыв на: Из Гонконга в завораживающий Макао А Андрей 5 Очень понравилась экскурсия спокойно, размеренно! Не устали много посмотрели! Гидом довольны- профессионал! С погодой повезло! Получили огромное удовольствие и новые познания! Спасибо!

Отзыв на: Загадочный остров Лантао Л Людмила 5 Отличная Экскурсия. Продуманный маршрут. Интересный рассказ.

Отзыв на: Загадочный остров Лантао К Кермен 5 Экскурсию рекомендуем, завораживающие виды, кабинка со стеклянным полом стоит своих денег! Колоритная местная деревня, вкусные рыбные шарики. Всё супер! Спасибо Анне!

Отзыв на: Храмы и парки Гонконга И Инна 5 Спасибо Анне, интересный собеседник, несмтря на погоду отличный день)