Все экскурсии в Гонконге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гонконге – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 41 ⭐ отзыв, цены от $200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гонконге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Гонконге на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
$200
за 1-4 чел.
Храмы и парки Гонконга
Разобраться в конфессиональной картине города и познакомиться с философией Дао
Индивидуальная экскурсия
8ч
$300
за 1-4 чел.
Из Гонконга в завораживающий Макао
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Индивидуальная экскурсия
6ч
$250
за 1-4 чел.
Загадочный остров Лантао
Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде
Индивидуальная экскурсия
4ч
$200
за 1-5 чел.
Обзорная прогулка по Гонконгу
Увидеть главные места динамичного мегаполиса и покататься на колоритном транспорте
Последние отзывы «Экскурсии Гонконга»
- ССергей23 января 2020Экскурсия очень понравилась. Анна смогла составить маршрут в соответствии с нашими пожеланиями: мы и проехались по самому длинному в мире мосту, и даже посмотрели на панд в зоопарке Макао. Ну и конечно, прогулка по старому городу, просмотр различных шоу в отелях-казино - все было интересным.
- ССергей23 января 2020Нам очень понравилась экскурсия. Грамотно составленный маршрут позволил посетить самые интересные достопримечательности Гонконга, мы узнали много фактов о его истории и жизни людей в Гонконге. Хотим также сказать спасибо Анне за ответы на наши вопросы и советы, которые помогли нам с пользой и удовольствием провести наш мини-отпуск в Гонконге.
- ЛЛариса22 января 2020Очень понравилась экскурсия и я очень довольна, что не ошиблась в выборе гида. Анна очень понравилась своей пунктуальностью, знанием материала, коммуникабельностью, умением интересно рассказывать и заинтересовать. В итоге, экскурсия в Макао получилась очень очень насыщенной и интересной! Буду рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо всей команде за отличную работу!
- SSERGEY17 января 2020Обзорной экскурсией по Гонконгу с гидом Анной остался очень доволен. Анна провела экскурсию прекрасно и показала отличное знание истории и современной жизни Гонконга. Четыре часа пролетели не заметно. Большое спасибо, Анна! Рекомендую всем!
- ААндрей17 января 2020Обзорная по Гонконгу очень понравилась! Гид на пять! Маршрут не утомительный, хорошо, достаточно информационный, обстановка дружелюбная, веселая! Рекомендую компанию и гида
- ААндрей15 января 2020Очень понравилась экскурсия спокойно, размеренно! Не устали много посмотрели! Гидом довольны- профессионал! С погодой повезло! Получили огромное удовольствие и новые познания! Спасибо!
- ЛЛюдмила7 ноября 2019Отличная Экскурсия. Продуманный маршрут. Интересный рассказ.
- ККермен29 апреля 2019Экскурсию рекомендуем, завораживающие виды, кабинка со стеклянным полом стоит своих денег! Колоритная местная деревня, вкусные рыбные шарики. Всё супер! Спасибо Анне!
- Отзыв на: Храмы и парки ГонконгаИИнна8 марта 2019Спасибо Анне, интересный собеседник, несмтря на погоду отличный день)
- ЮЮлия27 февраля 2019Мы с удовольствием сходили на экскурсию с Анной. Мы попали в дождливый день, но Анна грамотно составила маршрут помогла приобрести все необходимое. Место очень красивое и аутентичное - обязательное к посещению! Наш гид интересная собеседник. Рекомендую прогулки с Анной.