2 отзыва оставили туристы

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Храмы и парки Гонконга

Разобраться в конфессиональной картине города и познакомиться с философией Дао

4.5
2 отзыва
Анна
Анна – Гид из Гонконга
На мой взгляд, самая интересная сторона Гонконга раскрывается в его религиозной культуре, сочетающей концепции буддизма, даосизма, конфуцианства и ранние традиционные поверья.

Я познакомлю вас с культовыми храмами города, которые лучше всего представляют своеобразие его спиритуальной мозаики.

Вы побываете в знаменитом комплексе Вонг Тай Син, посвященном даосскому божеству; побеседуете с предсказателем судьбы; осмотрите буддийский монастырь; а также прогуляетесь 👣 по необыкновенно красивому саду камней Нан Лиян.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $200 за экскурсию

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Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга

Что вас ожидает

Вонг Тай Син — храм трех религий
Начнем с самого известного религиозного памятника Гонконга — даосского храмового комплекса Вонг Тай Син, в котором нашли отражение сразу три конфессии. Осматривая постройки, вы узнаете о заключенном в них символизме первоэлементов, познакомитесь с основами пути Дао и мировоззрением даосов. Услышите об истории 📖 возникновения храма, посвященного Великому Бессмертному Вонгу, посетите Сад добрых пожеланий и сможете по местным традициям зажечь ароматические палочки, загадав сокровенные желания. А любителей гаданий будет ждать беседа с предсказателями судьбы.

Буддизм в Гонконге и сад Нан Лиян
В двух других храмах вы познакомитесь с основами буддийской традиции. В женском монастыре Чи Линь увидите золотые, каменные, деревянные и глиняные скульптуры Будды и нескольких почитаемых Бодхисаттв. Я расскажу о происхождении святынь, а также раскрою загадочные тайны, связанные со святыми местами. Кроме того, в программе будет прекрасный сад Нан Лиян, где витает дух умиротворения и гармонии в классических восточных канонах. В настоящем оазисе среди городских построек вы встретите множество разнообразных ценных камней и деревьев, ухоженные аллеи и пруды, а по пути поговорим о принципах ландшафтного дизайна, уходящего корнями во времена правления династии Тан (7-9 век).

Тропы Гонконг-парка
Вы посетите центральный парк 🌳, созданный по законам фен-шуй среди банков и сохранившихся колониальных зданий в центре мегаполиса. Приготовьтесь сделать не один десяток красивых 🤩 фотографий, увидеть черепах и птиц юго-восточной Азии, обойти фонтаны и запечатлеть водопад на фоне небоскребов.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии 🧭 указана в долларах США
  • Объекты расположены недалеко друг от друга — программа рассчитана на 4 часа экскурсии в спокойном темпе, с учетом времени на перемещения
  • Отдельно оплачивается: транспорт (городской — 5 USD/человека, такси 🚕 — 10 USD/человека), ритуалы в храмах (например, зажечь благовония и загадать желание стоит 2 USD) и визит к предсказателю судьбы: до 50 USD
Начало и место завершения
🚩 в лобби вашего отеля
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга
Храмы и парки Гонконга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Постоянно живу в Гонконге с 2001 года. Очень люблю этот город, хорошо его знаю, поэтому с удовольствием провожу экскурсии и знакомлю путешественников с местными традициями. Владею английским и китайским (диалект кентониз) языками. Помимо туризма, увлекаюсь психологией человека, что помогает мне наладить контакт с самыми разными людьми.
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2 отзыва оставили туристы

8 марта 2019
Спасибо Анне, интересный собеседник, несмтря на погоду отличный день)
19 декабря 2018
Всё супер;)

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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