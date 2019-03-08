2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Вонг Тай Син — храм трех религий

Начнем с самого известного религиозного памятника Гонконга — даосского храмового комплекса Вонг Тай Син, в котором нашли отражение сразу три конфессии. Осматривая постройки, вы узнаете о заключенном в них символизме первоэлементов, познакомитесь с основами пути Дао и мировоззрением даосов. Услышите об истории 📖 возникновения храма, посвященного Великому Бессмертному Вонгу, посетите Сад добрых пожеланий и сможете по местным традициям зажечь ароматические палочки, загадав сокровенные желания. А любителей гаданий будет ждать беседа с предсказателями судьбы.

Буддизм в Гонконге и сад Нан Лиян

В двух других храмах вы познакомитесь с основами буддийской традиции. В женском монастыре Чи Линь увидите золотые, каменные, деревянные и глиняные скульптуры Будды и нескольких почитаемых Бодхисаттв. Я расскажу о происхождении святынь, а также раскрою загадочные тайны, связанные со святыми местами. Кроме того, в программе будет прекрасный сад Нан Лиян, где витает дух умиротворения и гармонии в классических восточных канонах. В настоящем оазисе среди городских построек вы встретите множество разнообразных ценных камней и деревьев, ухоженные аллеи и пруды, а по пути поговорим о принципах ландшафтного дизайна, уходящего корнями во времена правления династии Тан (7-9 век).

Тропы Гонконг-парка

Вы посетите центральный парк 🌳, созданный по законам фен-шуй среди банков и сохранившихся колониальных зданий в центре мегаполиса. Приготовьтесь сделать не один десяток красивых 🤩 фотографий, увидеть черепах и птиц юго-восточной Азии, обойти фонтаны и запечатлеть водопад на фоне небоскребов.

Организационные детали