10 отзывов оставили туристы

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Из Гонконга в завораживающий Макао

Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча По договоренности.
  • Заказать экскурсию

$300 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Анна – Гид в Гонконге
Макао сочетает в себе богатую культуру и современную энергетику азарта и быстрых ритмов.

Всего час приятного путешествия на пароме — и вы в бывшей португальской колонии и главном игорном центре Китая.

Разнообразная архитектура, потрясающие интерьеры казино и всевозможные развлечения Макао создадут многогранный и яркий образ нетривиального города, который запомнится вам надолго.
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао

Что вас ожидает

Колониальная культура и современность Макао
Из Гонконга в Макао мы доберёмся на пароме, а дальше сможем перемещаться пешком, на бесплатном транспорте или автомобиле — на ваш выбор. Я расскажу о важных событиях в истории Макао: в XVI веке на эти земли пришли португальцы и оставили европейский след в облике китайского города. Вы прогуляетесь по центральной улице и побываете на площади с чёрно-белой мозаикой и фонтанами — её обрамляют лучшие образцы колониальной архитектуры. Я отведу вас к символу Макао — кафедральному собору Святого Павла — и церкви Святого Доминика, построенной в стиле португальского барокко. На необычной улице мяса и печенья вы попробуете местные продукты, а прогулка по нетуристическим кварталам города познакомит с повседневной жизнью местных.

Место, где живёт азарт
Вы окажетесь не только в старом Макао, но и в новых его районах, где активно развивается культура казино. В казино «Галактика» посмотрите шоу «Бриллиант» и соприкоснётесь с роскошью и особой эстетикой игорных домов. В казино «Винн» взглянете на танцующий музыкальный фонтан и световое шоу со звуковым сопровождением с национальными мотивами. Отель-казино «Венециан» поразит вас своим убранством — здесь всё выполнено в венецианском стиле. Да и территорию отеля создатели попытались сделать максимально похожей на город на воде: вы сможете прогуляться под искусственным небом или проплыть на лодочке с гондольером по «каналам». С желающими попытать удачу я поделюсь тактическими приёмами игры — обычно выигрыш за нами!

На автомобиле мы успеем посетить больше мест и по вашему желанию заглянем в зоопарк, где живут панды, или на телебашню Макао со смотровой площадкой и крутящимся рестораном. А после экскурсии вы сможете заглянуть на водное шоу.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются перекусы, аренда автомобиля и билеты на паром: 50$/чел. туда-обратно + билеты для гида
  • Экскурсия начинается в Гонконге
  • Если вас не интересуют казино, программа может быть изменена
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала По договоренности..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Постоянно живу в Гонконге с 2001 года. Очень люблю этот город, хорошо его знаю, поэтому с удовольствием провожу экскурсии и знакомлю путешественников с местными традициями. Владею английским и китайским (диалект кентониз) языками. Помимо туризма, увлекаюсь психологией человека, что помогает мне наладить контакт с самыми разными людьми.
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10 отзывов оставили туристы

23 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Анна смогла составить маршрут в соответствии с нашими пожеланиями: мы и проехались по самому длинному в мире мосту, и даже посмотрели на панд в зоопарке Макао. Ну и конечно, прогулка по старому городу, просмотр различных шоу в отелях-казино - все было интересным.
22 января 2020
Очень понравилась экскурсия и я очень довольна, что не ошиблась в выборе гида. Анна очень понравилась своей пунктуальностью, знанием материала, коммуникабельностью, умением интересно рассказывать и заинтересовать. В итоге, экскурсия в Макао получилась очень очень насыщенной и интересной! Буду рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо всей команде за отличную работу!
15 января 2020
Очень понравилась экскурсия спокойно, размеренно! Не устали много посмотрели! Гидом довольны- профессионал! С погодой повезло! Получили огромное удовольствие и новые познания! Спасибо!
31 декабря 2019
Без Анны я бы там заблудилась. Все посмотрели, попробовали. 😁 Было очень позитивно. Спасибо!
29 ноября 2019
С Анной провели обзорную экскурсию по Гонконгу и целый день в Макао. О Макао: можно купить билет на паром, добраться и погулять там самостоятельно, сэкономив деньги на гиде. НО: за 7 часов пребывания в Макао самостоятельно вы не успеете увидеть и десятой доли того, что успели мы с Анной, не говоря уже о том, что информацию, предоставленную Анной, пришлось бы собирать в интернете не один день. То же самое могу сказать и об экскурсии по Гонконгу. Если у вас имеется несколько дней, вероятно можно обойтись и без гида, неспешно изучая основные достопримечательности. У нас был один день на Гонконг и один день на Макао. За 4 часа экскурсии мы узнали и увидели очень много, и ни разу не пожалели о своем решении путешествовать с гидом. Анна очень живой, интересный, знающий человек. С ней было очень легко, просто и весело, в том числе, когда бежали на почти ушедший паром. Анна, спасибо Вам огромное за время, проведенное с нами в Гонконге и Макао!
28 ноября 2019
Экскурсия прошла на Ура. Всё посмотрели, везде побывали. Без Ани не разобрались бы точно и не посетили бы столько мест за такой короткий срок.
14 июля 2019
Экскурсия прекрасно организована, четко продумана логистика. Самостоятельно, без Анны, увидеть и десятую часть не удалось бы. Анна, спасибо, что вы показали нам Макао, это сказка!!
14 мая 2019
Огромное спасибо Анне за яркую, позитивную Экскурсию по Макао! Мы брали машину и поэтому успели посмотреть все по максимальному. Анна очень позитивная и с ней легко было обсуждать некоторые моменты экскурсии. Анна посоветовала нам посетить знаменитое водное шоу в Макао, по нашему согласованию купила для нас билеты! Шоу очень впечатлило, все советуем! Еслимв ещё раз будет в Гонконге, мы свой выбор остановим на Анне!
1 марта 2019
Анна провела замечательную экскурсию в Макао, грамотно распланировав тайминг и логистику. По словам некоторых участников нашей группы эмоции закончились еще до окончания экскурсии - настолько всё было захватывающим и невероятным! С Анной мы увидели Макао с разных его сторон - побывали в старой части города, прогулялись по узким улочкам "португальского квартала", окунулись в атмосферу роскоши казино! Впрочем, лучше один раз увидеть..., и лучше с Анной :)
19 декабря 2018
Спасибо, прекрасная экскурсия! :)

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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