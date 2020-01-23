23 отзыва оставили туристы

С Анной провели обзорную экскурсию по Гонконгу и целый день в Макао. О Гонконге. Если у вас имеется несколько дней, вероятно можно обойтись и без гида, неспешно изучая основные достопримечательности. У нас был один день на Гонконг и один день на Макао. За 4 часа экскурсии мы узнали и увидели очень много, и ни разу не пожалели о своем решении путешествовать с гидом. Что еще важно: Анна, как местный житель, хорошо ориентируется территориально с точки зрения беспорядков. Мы были в Гонконге в середине ноября, в аккурат во время их обострения, и благодаря Анне нам удалось их полностью избежать. То же самое могу сказать и о Макао: можно купить билет на паром, добраться и погулять там самостоятельно, сэкономив деньги на гиде. НО: за 7 часов пребывания в Макао самостоятельно вы не успеете увидеть и десятой доли того, что успели мы с Анной, не говоря уже о том, что информацию, предоставленную Анной, пришлось бы собирать в интернете не один день. То же самое могу сказать и об экскурсии по Гонконгу. Если у вас имеется несколько дней, вероятно можно обойтись и без гида, неспешно изучая основные достопримечательности. У нас был один день на Гонконг и один день на Макао. За 4 часа экскурсии мы узнали и увидели очень много, и ни разу не пожалели о своем решении путешествовать с гидом. Анна очень живой, интересный, знающий человек. С ней было очень легко, просто и весело, в том числе, когда бежали на почти ушедший паром. Анна, спасибо Вам огромное за время, проведенное с нами в Гонконге и Макао!