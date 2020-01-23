23 отзыва оставили туристы

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Обзорная прогулка по Гонконгу

Увидеть главные места динамичного мегаполиса и покататься на колоритном транспорте

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

$200 за экскурсию

У этой экскурсии23 отзыва
4.78
Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Анна – Гид в Гонконге
Вы познакомитесь с необычным и очень красивым городом, в котором удивительным образом переплетаются традиции Востока и Запада.

Посетите его старинные рыбацкие кварталы и современные, изобилующие небоскребами, районы.

А еще почувствуете необыкновенный городской колорит, испробовав на себе почти все виды местного транспорта.

Я подробно расскажу интересную историю 📖 Гонконга, поделюсь наблюдениями о современной жизни города и открою секреты, которые вы не узнаете из интернета или путеводителя!
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу

Что вас ожидает

Главные городские достопримечательности
Вы побываете в центральной части города, где сконцентрирована большая часть небоскребов и сохранившиеся колониальные здания. Посетите район Абердин, неразрывно связанный с историей Гонконга. Я расскажу, откуда пошло название города, куда впервые прибыли английские пароходы и где снимались фильмы про старый Гонконг. Вы отдохнете от суеты мегаполиса в центральном парке — настоящем зеленом оазисе среди небоскребов, который придется по душе как взрослым, так и детям. Кульминацией прогулки станет посещение смотровой площадки на Пике Виктории на высоте 428 метров над уровнем моря и прогулка по великолепной набережной, откуда открывается умопомрачительный вид на остров Гонконг.

Разнообразие общественного транспорта
Во время экскурсии вы прокатитесь на старинном фуникулере, который в некоторых точках своего пути наклоняется под углом 45 градусов, с ветерком проедете на втором этаже двухэтажного автобуса и проплывете на пароме через пролив Виктории. А также прокатитесь на старом китайском сампане между лодок местных рыбаков и суперсовременных яхт гонконгских олигархов и познакомитесь с местным метрополитеном. После моей экскурсии вы будете ориентироваться в городе, как местный житель!

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США.
  • Дополнительные расходы: путешественники оплачиваю транспорт и входные билеты себе и гиду — примерно 18 долларов США на человека.
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Постоянно живу в Гонконге с 2001 года. Очень люблю этот город, хорошо его знаю, поэтому с удовольствием провожу экскурсии и знакомлю путешественников с местными традициями. Владею английским и китайским (диалект кентониз) языками. Помимо туризма, увлекаюсь психологией человека, что помогает мне наладить контакт с самыми разными людьми.
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23 отзыва оставили туристы

23 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Грамотно составленный маршрут позволил посетить самые интересные достопримечательности Гонконга, мы узнали много фактов о его истории и жизни людей в Гонконге. Хотим также сказать спасибо Анне за ответы на наши вопросы и советы, которые помогли нам с пользой и удовольствием провести наш мини-отпуск в Гонконге.
SERGEY
17 января 2020
Обзорной экскурсией по Гонконгу с гидом Анной остался очень доволен. Анна провела экскурсию прекрасно и показала отличное знание истории и современной жизни Гонконга. Четыре часа пролетели не заметно. Большое спасибо, Анна! Рекомендую всем!
17 января 2020
Обзорная по Гонконгу очень понравилась! Гид на пять! Маршрут не утомительный, хорошо, достаточно информационный, обстановка дружелюбная, веселая! Рекомендую компанию и гида
13 января 2020
Отличная экскурсия, все очень понравилось
8 января 2020
За 4 часа экскурсии благодаря Анне узнали о Гонконге много нового и интересного. Рекомендуем... Единственное, по нашему мнению, в примечаниях про транспорт и входные билеты гиду сумму нужно указывать в гонконгских долларах. Игорь и Татьяна.
3 января 2020
При всем уважении Анна не гид, она сопровождающий, который может за ручку провести по основным туристическим местам. Мы не узнали почти ничего нового, хотя сами потратили на подготовку к путешествию по Гонконгу минут 30, у всех 4 человек из нашей компании сложилось впечатление, что Анна потратила столько же времени, готовясь к экскурсии. К сожалению, исторические познания и знания жизни города либо на низком уровне, либо нет навыка ими делиться. Но на простые вопросы типа - чем живет Гонконг, какие основные источники дохода и экономика внятных ответов не получили. В принципе, как и на многие другие вопросы про достопримечательности и уклад жизни. Конечно, мы были сильно разочарованы, учитывая стоимость так называемой экскурсии. Определено, это худший опыт из десятков гидов по всему миру. Оценка не 1, т. к Анна была довольно вежлива, пожалуй, это единственный плюс.
3 января 2020
Вчера были на обзорной экскурсии по Гонконгу с гидом Анной Нам всё очень понравилось Спасибо большое Анне
13 декабря 2019
Анна замечательный гид и человек. Всё понравилось. Всем рекомендую.
29 ноября 2019
С Анной провели обзорную экскурсию по Гонконгу и целый день в Макао. О Гонконге. Если у вас имеется несколько дней, вероятно можно обойтись и без гида, неспешно изучая основные достопримечательности. У нас был один день на Гонконг и один день на Макао. За 4 часа экскурсии мы узнали и увидели очень много, и ни разу не пожалели о своем решении путешествовать с гидом. Что еще важно: Анна, как местный житель, хорошо ориентируется территориально с точки зрения беспорядков. Мы были в Гонконге в середине ноября, в аккурат во время их обострения, и благодаря Анне нам удалось их полностью избежать. То же самое могу сказать и о Макао: можно купить билет на паром, добраться и погулять там самостоятельно, сэкономив деньги на гиде. НО: за 7 часов пребывания в Макао самостоятельно вы не успеете увидеть и десятой доли того, что успели мы с Анной, не говоря уже о том, что информацию, предоставленную Анной, пришлось бы собирать в интернете не один день. То же самое могу сказать и об экскурсии по Гонконгу. Если у вас имеется несколько дней, вероятно можно обойтись и без гида, неспешно изучая основные достопримечательности. У нас был один день на Гонконг и один день на Макао. За 4 часа экскурсии мы узнали и увидели очень много, и ни разу не пожалели о своем решении путешествовать с гидом. Анна очень живой, интересный, знающий человек. С ней было очень легко, просто и весело, в том числе, когда бежали на почти ушедший паром. Анна, спасибо Вам огромное за время, проведенное с нами в Гонконге и Макао!
27 ноября 2019
Всё очень интересно. Без Ани мы бы не посмотрели столько всего за такой короткий период.
Ещё 13 отзывов

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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